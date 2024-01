Dale, Bogueto, dale: el reguetonero lleva el barrio a lo más "fresa" de la CDMX

La niñez de Armando Toledo (Bogueto) no fue muy diferente a la de otros. Nació en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, creció como hermano mayor, en el seno de una familia de cuatro.

Se dedicó a hacer ejercicio, echar la reta de “fucho” con amigos de su calle, incluso, en sus tiempos libres disfrutaba de la música urbana, trap, rap y reguetón. Hoy, ese niño que creció con el sueño de algún día ser DJ, es uno de los exponentes más importantes del reguetón mexicano, muchos lo conocen más por su nombre artístico: El Bogueto.

Te puede interesar: Reguetón mexicano brilla en el arranque del Flow Fest

“En mi familia no hay músicos, no tengo referencias musicales cercanas, todo nació así de la nada, siempre he sido fanático de la música en general, pero más del reguetón y fue algo que se encendió de la nada”, afirmó el artista en entrevista con El Sol de México.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“De morrito ya traía el chip de querer estar en la música porque le pedía a mi papá que me comprara una mezcladora porque quería ser DJ, pero nunca se pudo, esas fueron las primeras cosquillas que tuve de la música, ya hasta que crecí y de la nada me metí a un estudio y quise dedicarme a esto”, agregó.

Gossip Fans del Flow Fest 2023 celebran a reguetoneros mexicanos

Con sólo 27 años de edad y a tres años de haber iniciado su carrera musical, El Bogueto ya conquistó distintos espacios como el Foro Sol en un evento de radio, el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte del Flow Fest 2023, en donde convocó a más de 40 mil asistentes, así como otros lugares donde ni él mismo esperaba cantar.

“El concepto ya se extendió más de lo que habíamos pensado porque cuando hicimos esto siempre lo visualicé para el barrio, pero como que traspasó eso. Ahora vamos a cantar a lugares fresas donde nunca me imaginé ir a tocar, lugares como Polanco, la Condesa, ahí es cuando te das cuenta de que ya llegó más allá tu música”, expresó.

Su primera canción publicada fue “Mosh” en 2020, en colaboración con Meek Torrez, Ghan Neela y Luiz Arreguin; le siguió “Bastarda” y “En el Hotel”. Pero fue hasta 2021 cuando en colaboración con El Malilla lanzó “Tu Favo”, ahí empezó a encontrar su propia esencia.

Para finales de ese año, El Bogueto lanzó “Goldi Buena”, un canto a mujeres de tallas no perfectas y en las que alaba esos atributos.

“Antes, el reguetón sólo sonaban artistas provenientes de Colombia, Puerto Rico y Chile, en México no existía tanto una cultura del reguetón tan fuerte como lo hay ahorita con nuevos exponentes. Esa cultura se encontró utilizando el lenguaje adecuado, usando las expresiones que la gente habla día con día y eso fue lo que conectó al 100 y de ahí nacieron más exponentes que yo creo que somos los que estamos representando.

Foto: Alejandro Aguilar /El Sol de México

“Todos tienen la etiqueta que el mexicano no debe de hacer reguetón, sólo quedarse en corridos, banda, rap, entonces ya se está quitando eso, yo creo qué hay que seguir trabajando y demostrar que no sólo somos un género de mariachi, somos más”, compartió.

Entre los éxitos más sonados de El Booo, como también se presenta en sus shows, destacan “G-Low Kitty”, “Otro Show”, “Dale Bogueto”, “Pri”, “Piripituchy”, el remix de “Espantan” y “Martillazo”, en colaboración con Dani Flow, conocido como El Rey del Morbo.

Y sí, lo curioso de este último tema es la letra tan directa, con palabras altisonantes, pero que lejos de solicitar una cancelación de parte de internautas en redes la acompañan con movimientos de cadera muy sugerentes.

¿A qué se debe que, ahora, el reguetón pueda ser tan explícito sin señalamientos de terceros?

“Yo siento que conecta porque el mexicano es vulgar, somos vulgares, todos tenemos desde morritos esa cultura de la picardía mexicana, crecimos con eso y yo siento que les entra muy fácil la música y, a lo mejor lo escuchan y les da risa, lo vuelven a escuchar y ya lo están bailando, entonces no siento como que la gente lo agarre de mala forma, conecta con la gente de buena manera”, sostuvo el cantautor.

En julio de 2023 lanzó su EP debut de ocho temas titulado Reggaetoñerito donde incluye temas como “Jordan Flight”, “Tendo”, “Caro” y “La pistola”.

Foto: Alejandro Aguilar /El Sol de México

El Bogueto, apodo extraído de una caricatura de los noventas titulada Mr. Bogus, no se considera un ejemplo a seguir, según contó. Estudió parte de la carrera de Administración de Empresas, sin concluir debido a que se enfiló en la música, pero a pesar de su éxito y fama, el cantante no pierde los pies del piso, gracias a que se mantiene siempre en contacto con su familia y amigos, quienes han estado con él desde chico.

“Trato de ser como soy, hago deporte, me gusta ir al gimnasio, no tomo, no fumo y no me drogo y eso es lo que quiero proyectar a los jóvenes.

“Quiero demostrar que yo soy un chavo del barrio que persiguió sus sueños y lo logró por el buen camino, eso es lo que quiero dejar como huella”, aseveró.

Su objetivo actual es seguir creciendo, lanzando nueva música que conecte con personas de otras latitudes. Este año publicará un nuevo disco, con el que demostrará, aún más, la esencia que lo caracteriza, tomando parte de ídolos que lo han inspirado como Héctor & Tito, Daddy Yankee, Tego Calderón, Don Omar, Nicky Jam y Plan B.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Todo lo que me ha llegado lo he sabido manejar en todos los sentidos. Todos los días agradezco a Dios primero por lo que tengo; realmente me siento igual a todos los demás, sólo lo que siento es que ahora mi voz y mis acciones tienen más peso, pero sólo es eso, no es que me sienta más que alguien”, concluyó.