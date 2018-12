Descansa como Juan Gabriel; casa del divo será lujoso hotel en la Riviera Maya

Cancún.- A dos años de la muerte del cantautor mexicano Juan Gabriel, la que fue su casa de retiro e inspiración en la Riviera Maya fue transformada en hotel de lujo y abrirá sus puertas el próximo 7 de enero con el nombre de Xolumado Insipiration Village By Karisma.



La propiedad se ubicada exactamente a un costado del predio donde el propio cantante anunció la construcción del centro de espectáculos "Noa Noa", proyecto que quedó suspendido a raíz su repentina muerte en agosto de 2016 en Santa Mónica, California.

Foto: EFE

La ubicación de la casa del artista siempre se mantuvo en secreto y aunque él mismo hablaba de su vivienda en la Riviera Maya y efectuaba constantes actividades sociales en Cancún, como la donación de una ambulancia a la Cruz Roja y conciertos a beneficio, no habían trascendido detalles de su ubicación.De hecho, por razones legales, directivos de la cadena no hablan abiertamente sobre la identidad de su inquilino inicial ni de los artistas de talla nacional e internacional que fueron invitados por el cantante.Aunque en la propiedad no hay fotografías ni referencias a su anterior inquilino, la esencia del que es considerado como uno de los compositores más grandes de México está presente en cada rincón.

Foto: EFE

"Recordando a un gran amigo, que no podemos decir nombres ni podemos decir planes futuros por cuestiones legales, pero es un lugar que construimos para que viviera, escribiera y fuera feliz", dijo hoy a Efe María Dolores López Lira e Hinojo, directora de Grupo Lomas, de la cadena Karisma, en un recorrido por el lugar.



La casa Xolumado, bautizada así por el propio cantautor en honor a los dueños de la cadena hotelera -José Luis Martínez y María Dolores-, abrirá sus puertas formalmente el próximo 7 de enero bajo el concepto de hotel boutique.



En cada uno de sus rincones se pueden apreciar los detalles que dejó plasmados el famoso artista y que hablan no solo de su amor por su natal estado de Michoacán y por la artesanía mexicana sino también de la etapa personal en la que se encontraba, pues practicaba yoga y meditación, lo que le llevó a acercarse a la cultura hindú.

Foto: EFE

Pero sin dejar de lado su profunda devoción a la Virgen de Guadalupe, a la que le construyó un nicho y a la que festejaba cada 12 de diciembre poniéndola en un altar especial.



En todos los senderos de la propiedad hay figuras de Buda y de dioses de la India. Hay numerosos arcos elaborados con materiales de todo tipo, la vegetación es profusa, y abundan las fuentes y los espacios para la meditación.



La propiedad cuenta actualmente con 41 villas, de las cuales solo 9 corresponden a la etapa inicial y a la casa donde vivía el cantante; el resto fueron construidas recientemente, con las características propias de un hotel de lujo.





Gente cercana al artista que convivió con él en Xolumado desde su construcción comentaron a Efe que a Juan Gabriel le gustaba tanto el lugar que le insistió durante mucho tiempo a José Luis Martínez para que le vendiera una porción de terreno, hasta que finalmente lograron un acuerdo.



En las charlas entre la familia y el cantante en alguna ocasión se manejó la idea de convertirlo en hotel, y es a dos años de su muerte cuando finalmente abrirán sus puertas con la intención de compartir parte de su legado.