Eduardo Capetillo Gaytán debuta como actor en serie de Netflix

Eduardo Capetillo Jr recibió uno de los mejores regalos de cumpleaños de su vida: el estreno de su primer proyecto audiovisual.

Al cumplir 28 años, el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo vio la luz del melodrama Donde Hubo Fuego, el cual representa su debut como actor a lado de su padre.

Te recomendamos: Lanzar un Dr. Simi en los conciertos: así surgió la tendencia mexicana

El serial, disponible en Netflix desde el 17 de agosto, se desarrolla dentro de una estación de bomberos. Poncho (Iván Amozurrutia) se une a la corporación con el fin de identificar al verdadero culpable del asesinato de su hermano Daniel.

Parece que el responsable es Ricardo Urzúa (Eduardo Capetillo), quien pasó 25 años en la cárcel, pero ¿cuál será la verdad?

Gossip ¡De actriz a política! Bibi Gaytán se registra como precandidata del PAN

En la historia, Capetillo Gaytán da vida a Ricardo, solo que en la época de joven.

“Fue muy padre trabjar con mi papá sobre todo porque hubo un momento en el que él me confesó que pidió a la producción ver mis escenas para él también ir armando su personaje. Primero la historia comienza con flashbacks, ya luego nos empatamos y termina en el mundo actual, es por eso que la creación del personaje, si bien la hicimos juntos, ya en el desarrollo y cámara lo empecé a hacer yo.

“Fue muy padre porque platicábamos mucho del personaje, cuando llegamos a coincidir en llamados, la verdad para mí era increíble, porque yo lo veía (a su papá); lo que hice en este proyecto fue ser como una esponja, quise aprender de todos, de los directores, camarógrafos, de los otros actores, de maquillistas, estaba como niño chiquito, con los ojos abiertos queriendo aprender de todo”, afirmó Capetillo Gaytán en entrevista.

Tras convencer en el casting, cuerpo y mente de Capetillo Gaytán se invadieron de nervio, debido a la responsabilidad que representaba dicho proyecto, así como el elenco con el que trabajó entre los que destacan Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel, Polo Morín, Daniel Gama, Antonio Sotillo entre otros.

“Hablando con mi papá me recomendó entender el personaje y dejarme ir, me dijo: ‘eres una persona muy sensible, si algo vas a tener excelente van a ser directores, tú déjate dirigir, haz caso’ y eso fue lo que marcó la diferencia.

“El consejo que me dio como padre fue: ‘hijo, nunca en la vida vayas a perder el piso, tú siempre tienes que saber quién eres, que las cosas que valen la pena cuestan trabajo, te hemos enseñado a trabajar desde niño’”, comentó el joven actor.

Lee: Christian Nodal reaparece sin tatuajes en el rostro; ¿cómo los borró?

Capetillo Gaytán estudió actuación en la academia de arte que tuvo su mamá durante algunos años, también recibió clases y consejos de su tío Rodrigo Gaytán.

Aunque reconoció que no ha tenido tanta formación en el rubro actoral, a diferencia del musical, el joven de 28 años no quitará el dedo de renglón y seguirá buscando más oportunidades en esta área.

Celebridades Despiden con cariño al actor Raymundo Capetillo

“Esta nueva etapa quiero enfocarme en nunca dejar de prepararme, siempre se puede aprender más, trabajar muy duro, esa es la clave a lo que todo mundo se dedique, el secreto es nunca dejar de aprender. Mi papá siempre ha sido una persona muy constante, para este proyecto (que representa el regreso de Capetillo a la televisión tras casi una década ausente) tuvo una preparación no sólo a nivel actoral compleja sino también a nivel físico, el hecho de las escenas donde tenemos que salir con todo el uniforme de bomberos y las escenas de acción también requieren de un tema de preparación física.

“Ese es el ejemplo que siempre he visto en casa, que ambos, cada uno en su ramo, siempre se están preparando, mi mamá sigue bailando, sigue tomando clases de ballet dos o tres veces por semana, siempre han sido muy constantes y cuando haces algo que amas en realidad es más sencillo”, aseguró.

Paralelo a esta serie, el hijo de Biby Gaytán adelantó que está próximo a lanzarse como cantante. Por el momento está escribiendo junto a otros compositores diferentes temas en género ranchero y mariachi. Interpretará también algunos covers, entre ellos uno de Horacio Palencia, con quien también ha estado trabajando últimamente.

Capetillo dijo tener muchos sueños por cumplir, mismos que buscará sin ayudarse del apellido de sus padres.

“Yo más que verlo (sus apellidos) como una desventaja o ventaja porque no lo veo como ninguna de las dos , yo a ellos los veo como dos personas que admiro, que les puedo aprender mucho.

Celebridades ¿Recuerdas a Bibi Gaytán? La actriz regresa a los escenarios tras 25 años de ausencia

“Lo que siempre me han dicho: ‘te llames como te llames, tu talento tiene que hablar por ti, tú tienes que prepararte todos los días, seguir trabajando para que tu talento hable por ti mismo’. Los veo más como guías no sólo en mi carrera sino en mi vida”, sostuvo.

En otros temas, Capetillo Gaytán no quiso hablar sobre el problema vial que tuvo en marzo pasado, en donde en una transmisión en vivo aseguró que unos policías lo detuvieron sobre Paseo de la Reforma supuestamente bajo circunstancias irregulares, sin embargo, en el video se escucha a las autoridades que lo acusaron de ir a exceso de velocidad, sin placas de la moto que conducía y, además, querer darse a la fuga tras solicitarle que se detuviera.

Minutos después, la transmisión fue eliminada de sus redes. Aunque no quiso revelar cómo se solucionó tal altercado, únicamente comentó que aprendió su lección.

“Todo bien, gracias por preguntar, todo en orden. Siempre hay algo que aprender en todo, en la vida siempre hay lecciones que aprender, el chiste es eso, aprender”, finalizó.