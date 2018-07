El actor Julián Gil anda en busca del amor por medio de la música

Después de demostrar su talento como actor y empresario, Julián Gil ahora prueba suerte con la música. Y es que el actor forma parte de la cinta Locos de amor, un musical hecho en Perú que según el actor rompe con las producciones que se realizan actualmente en el cine latinoamericano.

“Es un proyecto bastante ambicioso del cual me siento feliz de poder estrenar en Perú y otros países de la región. Cuando me llamaron para el proyecto me llamó la atención porque era diferente a lo que se hace actualmente en el mercado latino, ya que no tenemos producciones de cine musical, no se hace en Latinoamérica”, dijo el actor que interpreta a Gianpietro en esta cinta.

Antes que todo, Julián Gil aclara que no es cantante, aunque también haya incursionado ya en el teatro musical. “Ya había hecho dos obras musicales hace dos años, una en Estados Unidos y otra en Puerto Rico. Yo canto, pero no soy cantante, lo tengo clarísimo. No me dedico a cantar y como respeto a quienes cantan tan bien mejor me aparto de la cantada”, explica.

Para su preparación, Julián Gil siempre estuvo cobijado de un maestro musical que le dio el respaldo suficiente para arriesgarse a esta nueva aventura. “Aquí tenían a un director de la película y uno de voz y de canto, eso me dio mucha seguridad para trabajar en esto”, asegura.

Julián Gil también expresó que su interés de participar en este proyecto fue por la trama de esta cinta que cuenta con la dirección de Frank Pérez-Garland, quien en 2008 estuvo nominado al Emmy Internacional por la serie peruana Mi problema con las mujeres.

“En la película se hilvanan cuatro historias de parejas que de alguna manera buscan el amor y tienen sus altibajos, así como de la vida misma. Cada una presenta conflictos diferentes. Mi personaje en esta cinta anda en busca del amor. De alguna manera lo deja ir por no darse cuenta de que lo tenía enfrente y por no haberlo cuidado”, comenta.

El protagonista de la telenovela Amar sin ley asegura que su participación en Locos de amor es diferente, ya que es un personaje fuera de lo común. “Es un cantante de los años ochenta que se quedó paralizado en los tiempo, que sigue peinándose como en su época y que sigue siendo perseguido por eso”, dice.

La cinta Locos de amor está compuesta totalmente por un elenco peruano encabezado por Carlos Alcántara, Vanessa Saba, Marco Zunino y Johanna San Miguel, donde Julián Gil es la única figura extranjera. La cinta llega hoy a las pantallas mexicanas.