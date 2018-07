Zayn comparte su nuevo sencillo "Me, myself and I"

Zayn Malik, el ex integrante de One Direction tras su éxito como solista está a punto de lanzar su segundo álbum.



Se trata de un cover de “Me, Myself and I“, de Beyoncé del que publicó un fragmento en sus redes y con el que ha enloquecido a sus seguidores.

Album is on the way,

Got a few surprises for you too .. here’s a taster 😎✌🏽 pic.twitter.com/jjNQY5PvRa — zayn (@zaynmalik) 29 de junio de 2018

Entre los comentarios que recibió el artista, destaca el de la modelo Gigi Hadid con quien tuvo una relación de dos años, no obstante, revistas especializadas en espectáculos han dicho que la pareja ha decidido volverlo a intentar por algunas publicaciones en Instagram.

Su primero fue Mind of Mine en 2016, el cual tuvo buenas críticas. Escúchalo en cualquier plataforma musical