El grupo no tiene nada que demostrar: Abba tras confirmarse su regreso

Londres.- El integrante de Abba Benny Andersson dijo que el grupo sueco de los años 70 no tiene "nada que demostrar" con su regreso al estudio, tras el anuncio de que sus cuatro miembros han grabado dos nuevas canciones.



En declaraciones a la BBC divulgadas hoy, Anderson habló sobre el retorno del cuarteto, integrado también por Björn Ulvaeus y Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog, las dos miembros femeninos del grupo.



"No creo que tengamos nada que demostrar. No siento que tengamos que pensar, '¿Y si antes era mejor?", dijo Andersson y agregó que "lo hacemos porque pensamos que es algo bueno".

La idea de los nuevos temas se fraguó cuando Andersson regresó al estudio con Ulvaeus para trabajar en el proyecto de la gira virtual de Abba, donde los integrantes de la banda regresarán a los escenarios mediante avatares a partir del año próximo.



"Nos dijimos 'quizá debemos escribir un par de canciones y preguntarle a las damas si quieren venir a cantar', a lo que ellas dijeron 'Por supuesto'. Por lo que diría que fue pura alegría", explicó Andersson sobre cómo se lo propusieron a Lyngstad y Faltskog.



"Una de las canciones es como si la hubiéramos escrito para hoy. La otra podría ser de 1972", indicó en referencia a cómo suenan las nuevas melodías, que todavía "no están acabadas", dijo.

Los temas verán la luz a finales de este año puesto que todavía falta mezclarlas, aunque las voces y la música ya están grabadas.



Por su parte, Ulvaeus puntualizó que pueden servir para complementar el legado del grupo, porque "suenan a Abba", a lo que Andersson matizó que "suena a Abba" cuando las mujeres "empiezan a cantar".



Abba es un grupo sueco que alcanzó el éxito internacional tras ganar el Festival de Eurovisión en 1974 con el tema "Waterloo" y se disolvieron a principios de los años 80.



Su nombre procede de las iniciales de sus cuatro integrantes que formaban entonces dos parejas sentimentales: Bjorn y Agnetha y Anni-Frid y Benny, que se separaron poco antes de la ruptura del grupo.