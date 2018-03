[Video] ¡20 años después! Así fue el reencuentro de Dawson's Creek

Fans de Dawson's Creek el momento ha llegado y después de ¡20 años! desde que se estrenó la serie, sus protagonistas se han reunido para celebrar su aniversario.

Fue la revista Entertainment Weekly‏ quien buscó a James Van Der Beek(Dawson Leery), Katie Holmes (Joey Potter), Joshua Jackson (Pacey Witter) y Michelle Williams (Jen Lindley) para concretar unos de los reencuentros más esperados por los fans.

Foto: @entertainmentweekly

Y si eso no fuera suficiente, la publicación también trajo de vuelta a Mary Beth Peil (la abuela de Jen), Meredith Monroe (Andy), Kerr Smith (Jack) y a Busy Philipps (Audrey), los otros de los actores que tambien formaron parte importante del programa, ¿los recuerdas?

Los actores convivieron y platicaron de cómo la serie fue un parteaguas en sus vidas y que a pesar de los años sigue vigente entre sus seguidores.

We reunited the cast of #DawsonsCreek for its 20th anniversary! For the first time since the 2003 finale, the show's stars sat down to reminisce about Capeside, talk reboot chances, and more: https://t.co/q41Q6Nf0zz #CreekWeek pic.twitter.com/x8s1a42R3d — Entertainment Weekly (@EW) 28 de marzo de 2018

Asimismo, confesaron que aunque con el paso de los años se habían visto de manera individual nunca habían estado todos reunidos, algo que les sorprendió al verse juntos en un mismo lugar.

Foto: @entertainmentweekly

Una memorable sesión de fotos y una entrevista, que seguro quedará para la posteridad, fue lo que Entertainment Weekly‏ le regaló a todos sus fans, los cuales han de estar llorando cual Dawson al perder a Joey.

via GIPHY

Cabe recordar, que el programa se estrenó en 1998 y fue en ese mismo año cuando la serie traspasó las fronteras y se volvió un éxito a nivel mundial, haciendo famosos a todo a su elenco.

Foto: @entertainmentweekly

/afa