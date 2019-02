¿Empeora salud de Ozzy Osbourne? El cantante cancela más conciertos

Cuando Ozzy Osbourne pospuso el pasado enero el tramo europeo de su gira mundial de despedida, que debería estar desarrollándose ya este invierno -y que incluía parada en Barcelona-, se anunció que su regreso a los escenarios sería a partir del 9 de marzo en Australia.



Sin embargo, persisten los problemas de salud del rockero británico de 70 años, quien ha estado hospitalizado dos semanas llegando incluso a ser tratado en cuidados intensivos ante el peligro de contraer una neumonía que puso en peligro su vida.



Por eso, ahora Ozzy cancela sus conciertos de marzo en Australia, Nueva Zelanda y Japón, por lo que, a tenor de las fechas confirmadas en su web, retomaría su gira No More Tours 2 a partir del 24 de mayo en Oklahoma, Estados Unidos.



Ozzy recientemente desarrolló neumonía y ha pasado algún tiempo en el hospital. Sus médicos le han recomendado que permanezca en casa para recuperarse totalmente durante seis semanas sin viajar.





Ozzy has announced the cancelation of shows in Australia, New Zealand & Japan. “Ozzy recently developed pneumonia & has spent some time in hospital. He is through the worst part,” says @SharonOsbourne. “His doctors have advised that he stay at home to recuperate for full 6 weeks” — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 19 de febrero de 2019

Un 2019 complicado

El pasado 30 de enero, Ozzy aseguraba estar "completamente devastado por tener que posponer el tramo europeo" de su gira hasta el próximo mes de septiembre, en unas fechas aún por determinar.

Parece que desde octubre todo lo que toco se ha convertido en una mierda. Primero, la infección de estafilococos en mi pulgar y ahora la gripe y la bronquitis.

La semana pasada, Sharon revelaba que, tras pasar por la UCI, Ozzy ya respiraba de nuevo por sí mismo. "Él está sobrepasado por la respuesta que ha tenido y es un poco agridulce porque aunque está abrumado con ella, también está triste", añadía.



Meses antes, en octubre, revelaba que había pasado por el quirófano para operarse de una mano por haber contraído varias infecciones por estafilococos potencialmente mortales.



"No me sentía enfermo, así que estaba bromeando", contó a Rolling Stone el músico sobre su ingreso en urgencias, añadiendo: "El médico dijo 'no sé si se da cuenta, señor Osbourne, del problema tan serio que tiene'".



Y es que los médicos constataron entonces que Ozzy no tenía solo una infección por estafilococos, sino tres individuales en su pulgar y una se había extendido a su dedo corazón.



La cirugía se hizo inevitable y, durante un tiempo, Ozzy no fue capaz de hacer nada tras ser dado de alta.

No puedes limpiarte tu propio culo. Y no hay demasiados voluntarios que lo harían por mí.