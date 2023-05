[Entrevista] Pablo Ruiz no se arrepiente de nada

Pablo Ruiz está de regreso, pero esta vez desde un ámbito en el que pocos se hubieran imaginado: El cine.

Aunque no es la primera vez que el cantante argentino actúa en producciones audiovisuales, anteriormente sólo lo había hecho en programas y series de televisión como Graduados y La Casa de las Flores.

Ahora, el cantante de éxitos como "¡Oh mamá! Ella me ha besado" se interpreta a sí mismo, es decir, al cantante Pablo Ruiz, en una producción titulada Soy Inocente, dirigida por el mexicano Pedro Flores Maldonado y que ya se encuentra disponible en Latinoamérica a través de la plataforma Vix.

La cinta, en la que también actúan Yiddá Eslava y Edgar Vivar, trata del asesinato del propio cantante, del cual no está claro quien es el autor intelectual.

Así, según la producción del filme, “se crean una serie de situaciones absurdas e hilarantes que no permitirán que el espectador se separe de su asiento para terminarla de ver y saber quien es el verdadero asesino”.

Entonces este es tu debut formal en el cine.

Sí, es mi debut. Hace muchos años hubo un plan de hacer una película con Sandro de América, en la que yo iba a hacer el papel de su hijo, pero luego ya no se pudo hacer, no sé si él pedía mucho dinero, pero bueno, finalmente llegó esta oportunidad y la verdad me encantó, porque hago el papel del cantante Pablo Ruiz, y bueno, ahí se da esa situación de que supuestamente me matan y a raíz de eso se se suscitan un montón de situaciones muy graciosas; es una comedia policial de humor negro y bueno, creo que está muy entretenida.





Sin embargo, no es la primera vez que interpretas a Pablo Ruiz en una producción audiovisual.

Es cierto. La vez pasada lo interpreté en una novela muy famosa de acá (Argentina), una serie que se llamó Graduados, que también se trataba de los ochenta y noventa, y en esa comedia yo asistía a la psicóloga para tratar mis problemas de cuando era chico, desde el asunto de estar cansado de cantar “Oh mamá ella me ha besado” hasta el de que supuestamente ya no me gustaba que me dijeran Pablito… Fue algo muy divertido también.





Y siendo honestos, ¿te molesta que aún te digan Pablito?

¡No! La verdad es que no tengo ningún problema, ¿eh? Pero bueno, mi próximo disco se va a llamar simplemente Pablo, así, a secas, ya para que quede más claro cómo es mi nombre (ríe). Pero bueno, si me siguen diciendo Pablito o Pablo, de verdad que no me importa. El nuevo disco es parte justamente de esa transmutación o transformación conmigo mismo, porque ya tengo 47 años, ya voy a cumplir 50 en poco tiempo, así que estoy feliz de la vida de poder renacer musicalmente.





Veo que tienes la capacidad de reírte de ti mismo, algo que no es fácil de lograr.

¡Sí! La verdad es que tengo mucho humor, y también humor negro. Yo creo que por eso cuando me propusieron esta película inmediatamente acepté. Porque mucha gente puede decir: “¿Cómo vas a hacer un papel donde van a matar a Pablo Ruiz?” Pero bueno, a mí me pareció una manera graciosa de abordar al personaje. La verdad es que creo que a partir de la pandemia crecí muchísimo, no sólo a nivel artístico, si a nivel espiritual y personal… Escribí todo el nuevo disco, además de que salió lo de Sex, que es una de las obras más taquilleras de acá de Buenos Aires, en la que estuve todo el año pasado, trabajando y cantando “Oh, mamá…” en paños menores. Creo que a partir del año pasado hubo un quiebre en mi carrera que permitió que a partir de entonces surgiera todo esto y de llegar a este momento en el que me siento capaz de manejar mi carrera y mis asuntos, sin depender de nadie… Para mí fue como dar un salto cuántico, en mi carrera y en mi vida.

“Mucha gente me dice: ‘Con todo lo que pasaste, te tendrías que haber pegado un tiro hace mucho tiempo’ y sí, yo también lo pienso, porque he pasado cosas muy fuertes”





¿Cómo lograste dar ese salto?

Estoy estudiando desprogramación biocuántica, y eso me ha ayudado muchísimo a poder desarrollarme como un ser espiritual encarnado en un cuerpo humano. Y bueno, estoy en ese camino. Esto no quiere decir que me vuelva un santo, significa más bien que todo es una prueba, que nada está totalmente bien ni mal, que todo es un cúmulo de vivencias y aprendizajes que te hacen un ser más evolucionado.





Hablando de “Oh mamá, ella me ha besado”, ¿estás consciente de que quizá nunca te van a dejar de pedir esa canción?

Sí, por supuesto… Estoy consciente. Es un tema muy famoso y bueno, más allá de que sea mi caballito de batalla, es un tema que ha permanecido en el tiempo y que traspasa generaciones porque lo siguen tocando en la radio y en las fiestas, así que sí lo tengo que seguir cantando sí o sí, claro.





También estuviste participando en la gira “90’s Pop Tour”.

Sí, estuve con Eric Rubín, con Aleks Sintek, con los chicos de La Onda Vaselina, con Paulina Rubio y con el chico La Ley… Hicimos varios shows y la verdad fue increíble. Todo eso fue antes de la pandemia, en 2018. Ahora tenemos otros proyectos para México, algunas giras y otros proyectos, además de que en junio vuelvo a México para presentar mi nuevo disco, ya con muchas ganas de volver a hacer ruido por allá.





Pablo Ruiz Vs. Tame Impala

En 2014, se generó polémica cuando un medio chileno aseguró que la canción "Océano" de Ruiz fue plagiada en la canción "It Feels Like We Only Go Backwards" de la banda australiana Tame Impala.





¿En qué terminó el asunto del supuesto plagio de Tame Impala? ¿Ya no hubo demanda?

No, porque el compositor de esa canción no fui yo, sino Rubén Amado, quien es un gran compositor y bueno, ya él decidirá qué hacer al respecto. En fin, yo no creo que haya sido la intención de estos chicos (Tame Impala) copiar esa canción, digamos que en la música ya está todo inventado y bueno, hay que ser muy creativo para no hacer una canción que de pronto suena a otra que ya existe.

En junio lanzará un disco en el que habla de su despertar, de sanar al niño interior y del mundo convulso en el que vivimos

¿Hay alguna canción en particular que sea tu mayor orgullo?

Sí, creo que “Tu nombre” es una obra de arte, ese fue mi primer orgullo, digamos ya como creador, como compositor. Pero de las otras canciones, pues “Oh mamá…” también me hace sentir muy orgulloso porque es un tema que es mágico, como decía, lo mismo que “Aire”, una canción muy bonita que me gusta mucho cantar, aparte de que hace referencia a un momento en el que yo estaba viendo algo muy difícil.





¿Hay alguna canción tuya que quizá no recibió la atención que merecía?

Sí, el último disco que hice con Sony (Aire, 1997) no recibió el apoyo de los medios ni de las radios. Bueno, sabemos como es todo eso, sabemos que hay que pagar payola. Por eso los artistas independientes luego no sonamos en las radios, sólo en internet, porque en las radios hay que pagar, y no es pagar poquito, sino una millonada. Lo de ese disco fue algo triste, porque realmente me quitaron todo el apoyo, aunque igualmente la gente recuerda esas canciones, por ejemplo, en México me piden mucho la de “Aire”, es una de las canciones más aplaudidas.





¿Entonces qué escucharemos en tu próximo disco?

Yo creo que es un disco que va a dar mucho de qué hablar, porque hablo mucho de mi despertar, de sanar al niño interior y del mundo, como esta situación en la que vivimos, dentro de una vorágine para conseguir cosas materiales y de conocernos también como seres espirituales. Por supuesto también hablo de amor, también hay canciones divertidas, canciones para bailar, para sufrir… Así que espero que lo disfruten.

¿Pablo Ruiz se arrepiente de algo?

No. Yo creo que todo pasa por algo en nuestra vida, porque nosotros lo pedimos así. Antes de nacer hay un contrato de alma que escribimos de puño y letra y en el que decimos: Bueno, voy a pasar esta prueba y esta otra para poder ser mejor ser humano, así que todo pasa por algo. A mí mucha gente me dice: “Con todo lo que pasaste, te tendrías que haber pegado un tiro hace mucho tiempo” y sí, yo también lo pienso, porque he pasado cosas muy fuertes, por eso me dieron los ataques de pánico durante la pandemia, porque hice todo un insight y porque empecé a buscar por qué me había pasado todo eso, ahí fue cuando salió toda la oscuridad y cuando me amigué con esa parte oscura, porque sana el niño interior, bueno yo aún sigo sanando, pero bueno, no… No me arrepiento de nada. Cada uno tiene su historia y por eso no hay que juzgar al otro, porque uno no sabe el camino de cada quien… Es todo un proceso y creo que no nos queda más que vivir el presente con alegría, porque cuando vivís el presente tratando de ser mejor, solucionas el presente y así se solucionan el pasado y el futuro.