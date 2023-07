Era el momento de partir: Apio Quijano sobre su salida de La Casa de los Famosos

Después de estar 50 días dentro de La Casa de los Famosos, Apio Quijano abandonó la competencia tras ser eliminado en la emisión del domingo pasado.

“Me quedo con un aprendizaje muy fuerte positivamente, un crecimiento exponencial para mi vida de la persona que fui al entrar y cuando salí. Descubrirme vulnerable ante las cámaras y aceptar la persona que soy. Además, me llevó mucho amor de mis compañeros, buenos consejos que los voy a llevar para toda la vida”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Asimismo, Apio dijo estar convencido de que su participación en el reality es una nueva oportunidad de acercarse con sus fans, contando también los nuevos que han manifestado interés en su persona. “Es una de las cosas que quiero transformar, quiero hacer muchos en vivo para tener un contacto más directo con la gente. Wendy me enseñó que es importante estar presente con las personas que te quieren”, comentó.

Apio Quijano fue separado de la competencia luego de estar nominado junto a Sergio Mayer y Nicola Porcella. Luego de que Sergio Mayer fuera el primer salvado, Quijano quedó enfrentándose a su compañero del Team Infierno, a quien el día de hoy le dedica un mensaje.

“A mi Nico le digo que sea fuerte que sea valiente, que siga con el corazón como lo ha hecho hasta ahora. Que cuide ese corazón y no se deje llevar por momentos malos o palabras amargas. Que se enfoque en lo bien que lo está haciendo”.

Aunque los espectadores del programa manifestaron descontento por su salida, y consideraron como un fraude el resultado, el eliminado aseguró que ya era el momento justo de salir. “Me siento muy agradecido y afortunado de que la gente me siga apoyando de esa manera y que haya generado algo tan positivo en ellos para que consideraran que siguiera en el juego. Sin embargo, yo ya no quería seguir más, para mí había llegado el momento y me sentía muy satisfecho con mis logros. Quería que fuera mi partida”, expresó.

Como ha comunicado a través de sus redes sociales, el reality de Televisa se ha convertido en el show más visto de la programación dominical en México. Respecto a ello, Apio compartió su opinión de lo que considera las causas que han convertido a La Casa de los Famosos en un fenómeno de gran magnitud.

“Han sido varios factores: tanto el trabajo que ha hecho Televisa como el de la producción, el gran casting que lograron hacer por la diversidad de personalidades muy abiertas y con ideas nuevas para este nuevo mundo. Creo que también es importante esa transformación que se está dando en la televisión dándole apertura a la diversidad y al amor entre seres humanos”, apuntó.

A pocas semanas de que el espectáculo finalice, Apio Quijano ya tiene dos candidatos para que se lleven el anhelado premio de los cuatro millones de pesos.

“Wendy fue una gran hermana, sentí su amor, su apoyo y una empatía muy linda desde un inicio. Nico ha sido una buena sorpresa porque ha hecho un juego extraordinario y ha logrado captar el corazón de todos los mexicanos. Siento que los dos son muy valiosos y podrían hacer muy buen trabajo”.