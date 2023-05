Es una lección sobre la libertad, dice el elenco de La Sirenita sobre la cinta

Como millones de niñas alrededor del mundo, Halle Bailey de pequeña jugaba a ser una sirena, pero no quería ser cualquier sirena sino Ariel, la hija del Rey Tritón, dueño de los mares y los océanos. De hecho, Ariel es su princesa favorita de Disney, revela la cantante y actriz en entrevista con El Sol de México.

Tan sólo imaginémosla, con su hermana Chloe Bailey, en el agua, entre corales invisibles, acompañadas de animales marinos capaces de hablar, cantando en sus tiempos de juego las icónicas canciones “Parte de tu mundo” o “Bajo del mar”, de la versión original de La Sirenita de 1989.

Te puede interesar: La Sirenita inunda de magia la CDMX en su estreno

Convertirse en la protagonista de la versión live action de este clásico de la animación infantil, significó para Halle Bailey el gran reto de su carrera, mientras que el actor español en su papel de El Rey Tritón, explica que fue él quien pidió ser parte del proyecto.

Ambos hablaron del mensaje que ésta película deja para las nuevas generaciones.

La joven actriz compartió que todo el proceso de realización de esta película estuvo lleno de nerviosismo, desde el inicio, cuando le dijeron que querían que audicionara para la película.

“Todo fue como ‘Oh, Dios mío, tengo que dar lo mejor de mí y esforzarme al máximo’. Ya cuando me enteré de que había obtenido el papel, mi primera reacción fue gritar de emoción, llena de júbilo alegría y felicidad. Ni en un millón de años pensé que tendría la oportunidad de interpretar esta versión de Ariel. En verdad sigo asombrada y me siento muy agradecida y bendecida por haber podido hacerlo. Esto ha sido muy significativo, que tiene que ver con mi infancia”, cuenta Halle con una enorme sonrisa que llega hasta sus ojos.

Para Halle Bailey interpretar a Ariel significó el gran reto de su carrera | Disney

Al haber sido su participación en esta película cuestionada en redes sociales, en medio de la polémica por la supuesta “poca fidelidad” con la versión original de la película, por ser esta nueva Ariel interpretada por una mujer afrodescendiente, era algo que ya había anticipado.

“Cuando en un principio pude darme cuenta un poco de la reacción violenta que se desató casi instantáneamente, lo que hice fue repetirme a mí misma que todo estaba bien, pues ya esperaba que sucediera eso. "

“Sin embargo, lo que realmente siguió fue que me concentré en lo positivo: todos los comentarios de felicidad, que eran agradables, pero sobre todo las reacciones de los niños, al ver el avance del tráiler. Fue maravilloso ver a esos hermosos niños y niñas de piel oscura diciendo “¡Guau!, se parece a mí! En verdad significa el mundo entero tener la oportunidad de representar a esa generación”, relata.

NO HAY QUE AMAR MÁS SI NO AMAR MEJOR

Por su parte, el actor español Javier Bardem, nos cuenta que fue el mismo quien pidió al director Rob Marshall, lo consideraran como posible intérprete del Rey Tritón: “Él es un director con el que quería trabajar desde hace mucho tiempo, así que me atreví a escribirle y le dije ‘si hay una posibilidad de que el Rey Tritón tenga un acento español, yo estaría encantado’. Pero, fíjate qué coincidencia, ese mismo día, me contó, el me iba a llamar para lo mismo”.

Pero ese interés va más allá de sólo trabajar con Rob Marshall ―quien ha dirigido películas como Piratas del Caribe. Navegando en aguas misteriosas, Memorias de una geisha o Loco por tífani―, pues el actor reconoce que se trata de una historia que ha visto en la versión clásica con sus hijos, con quienes quería compartir una especial ilusión.

Gossip Niñas se emocionan al ver a la nueva Sirenita de Disney: “Es como yo”

Sobre la película, menciona que ha sido su experiencia un gran placer, y responsabilidad, pues se trata de “la revisitación de un clásico que pertenece a la memoria emocional de tantas personas durante tantos años”; además de que fue una oportunidad para reflexionar sobre la paternidad desde su personaje, pero también desde su propia experiencia.

“En la mayoría de los casos los padres y las madres intentamos hacer lo mejor posible para los hijos. Y eso es lo que le pasa a Tritón, que cree que está haciendo lo mejor, pero aprende a través de su hija que no es lo mejor para ella. Lo mejor es dejarle ser ella”, comenta Bardem, quien considera que, a aparte de ser “La Sirenita” una historia de amor, se trata de una historia sobre una lección sobre la libertad que deben aprender los padres para “no amar más, sino amar mejor”.

Sobre el modo en que Disney ha abordado sus nuevas películas y adaptaciones en live action, pero sobre todo al reformular temáticas de formación sentimental, se le pregunta a Bardem si considera que dicha empresa ha madurado y mejorado.

“Absolutamente, creo que la película revisita eso y lo recoge. Pero lo fortalece con asuntos que están presentes hoy en día en la sociedad y que son importantes de subrayar para que las nuevas generaciones, sobre todo, sean sensibles."

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Un tema es el empoderamiento de la mujer. Ella, Ariel, no es una niña que quiere sacrificarse para pertenecer a ningún lugar, sino es una mujer que decide cuál es su destino, quiere ser esa persona y quiere romper con lo establecido. No solamente a nivel personal sino algo que significa la política invisible dentro de esa agua, de ese océano, de esos mares, igual que él. Entonces son cosas que a la gente adulta le afecta y a los niños yo creo que les puede ayudar a reconocer cosas que les viene bien saber”, finaliza.