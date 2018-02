Escucha aquí el tema inédito de Amy Winehouse

El músico Gil Cang quiso compartir con los fans de la fallecida Amy Winehouse un tema inédito que hasta ahora vio la luz.

Se trata de la canción "My own way", un demo escrito por Amy con James McMillan, que estuvo guardado durante siete años y que refleja los inicios de la intérprete, quien en ese momento aun era una adolescente.

A pesar de que el tema fue de cuando Amy comenzó con su carrera, el soul que la caracterizó sigue presente.

Cabe destacar, que tras la muerte de Winehouse en 2011, Universal Records decidió destruir la mayoría de sus demos para evitar que saliera un disco póstumo.

Sin embargo, el compositor Cang quiso revelar este sencillo por medio de YouTube para que la gente tuviera la oportunidad de escucharlo.

"Le he estado dando vueltas durante mucho tiempo. Me topé de nuevo con la canción la semana pasada y pensé: lo voy a compartir para que la gente la escuche", declaró al diario Camden New Journal.

