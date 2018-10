Esta es la razón por la que dicen que Drake superó a los Beatles

Hey Jude, Yesterday, Here Comes the Sun, Get Back, She Loves You, son grandes éxitos de Cuarteto de Liverpool, pero ¿quien iba a imaginar que en algún momento alguien podría superar alguno de sus súper récords que consiguieron durante su trayectoria?

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", la cima discográfica de la de por sí estratosférica carrera de The Beatles Foto: Facebook @The Beatles

En 1964, The Beatles se mantuvieron en los primeros lugares de Hot 100 en once ocasiones, es aquí donde aparece Drake, el rapero que logró superar, con 12 veces en esta lista, el récord que en algún momento tuvo la agrupación inglesa. Fue en 2010 que el cantante canadiense, Drake alcanzó, por primera vez, la cima del éxito, encabezando el primer puesto de los Billboard 200.

Actualmente, el rapero disfruta del éxito que le ha dejado Mía, canción en la que colabora con el cantante de trap, Bad Bunny, misma que alcanzó más de 80 millones de vistas en Youtube. Esta canción fue el motivo del desfase de los Beatles, pues aunque se mantuvieron como una de las bandas favoritas en los Billboard Hot 100, la canción de Bad Bunny con Drake alcanzó posicionarse rápidamente dentro de los cinco primeros lugares de los Hot 100.

Ver esta publicación en Instagram t b t 🌊 Una publicación compartida por BAD | BUNNY (@badbunnypr) el 17 de May de 2018 a las 8:24 PDT

Aquí te dejamos la canción para que te pongas a bailar un rato: