Galilea Montijo develó su figura en el Museo de Cera; así luce

El rostro de Galilea Montijo quedó inmortalizado en cera y podrá ser visto en el Museo de Cera, de la Ciudad de México y en Guadalajara, Jalisco, tierra natal de la conductora.

La noche de este martes, la presentadora develó su estatua acompañada de amigos y familiares, luego de la proyección de una breve semblanza en donde se resaltaron sus logros como conductora de programas como Pequeños Gigantes, el Programa Hoy, así como sus dotes de actriz y modelo, al ganar en 1993 el título de Chica TV.

“Me siento muy feliz, orgullosa, agradecida, solo tengo palabras de agradecimiento. Para mí es un apapacho al alma este momento; en esta carrera se pasan cosas buenas y malas y yo me quedo con las buenas y esta noche me la llevaré para toda la vida”.

“Por un rato estaremos en la parte del lobby (del museo) y ya después estaré en el área de brillos”, afirmó la presentadora de televisión en entrevista.

Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

La idea de plasmar su rostro y figura comenzó desde 2019, sin embargo, por cuestiones de la pandemia por Covid-19 se retrasó hasta este año.

Fue un proceso de ocho meses para actualizar algunas partes de la estatua, así como detallar el vestuario.

“Escogimos un vestido de los realities, la gente del museo me preguntó que de qué manera me gustaría a mí que la gente se tomara una foto conmigo y pensé que puede ser a través de los realities y escogí este vestido que me gustó mucho que fue una final del programa Va Por Ti para Univisión.

“El proceso de creación fue impresionante, desde que te ponen unos popotes en la cara y no puedes hablar durante dos o tres horas y te da claustrofobia, es un proceso largo, pero es una manera de agradecer a toda la gente que ha estado conmigo de alguna u otra manera”, aseguró.

Montijo estuvo acompañada de su esposo Fernando Reina, con quien contrajo matrimonio en 2011, su hijo Mateo, quien nació en 2012, así como su equipo de trabajo, la productora Andrea Rodríguez y Paul Stanley,

Este último protagonizó un bochornoso momento al momento de abrir la cortina para develar la estatua, ya que en su afán por jalarlo, el cortinero se venció y cayó, por lo que en los primeros minutos del evento se robó muchas miradas el comediante.