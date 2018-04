Hallan muerta a la actriz de "Twin Peaks", Pamela Gidley

LOS ÁNGELES.- Pamela Gidley, actriz conocida por su papel en la película "Twin Peaks: Fire Walk With Me", precuela de la célebre serie "Twin Peaks", murió este mes a los 52 años, informó hoy la prensa estadounidense.

La intérprete, que encarnó a Teresa Banks en esa obra, falleció el 16 de abril en la localidad de Seabrook (New Hampshire), pero su muerte se anunció este domingo en un obituario.

Gidley, que comenzó como modelo en Nueva York antes de mudarse a Los Ángeles para iniciar su carrera como actriz, apareció en películas como "Thrashin'", "Cherry 2000" y series de televisión como "MacGyver", "The Pretender", "Tour of Duty", "CSI" y "The Closer", entre otras.

Josh Brolin, compañero de reparto de Gidley en "Thrashin'", dijo a través de su perfil en Instagram que la actriz era "una persona explosiva y realmente divertida".

En una entrevista realizada en marzo de 2016 rememoraba cómo el rodaje de la precuela de "Twin Peaks" le coincidía con "The Crew", otra producción con la que ya se había comprometido.

"David Lynch -el director- me ofreció el papel y existía este conflicto de intereses, pero David me quería tanto para ese rol que garantizó a la otra producción que él mismo pagaría todos los vuelos y el seguro", explicó la artista.