Ignacio López Tarso se acerca al centenario con ganas de volver al escenario

Alegre, con mucha energía, lúcido y agradecido con la vida es como Ignacio López Tarso recibió su cumpleaños número 98.

El actor ansía llegar a los 100 años y continuar trabajando en teatro, cine y televisión, según comentó en una breve charla con medios al sur de la ciudad, este domingo en donde, además, pudo partir su pastel.

“Imagínate cuando estaba terminando 1999 estaba nervioso porque no sabía si iba a llegar al final del siglo, yo decía: ‘ha de ser padrísimo dejar un siglo y recibir el otro’ y se me hizo, ahora estoy deseando llegar a los 100 años, ¡ojalá!”, afirmó el actor.





“Con la salud no se sabe nunca, yo estoy muy bien en este momento, me siento sano, fuerte, a gusto, plenamente a gusto. Yo no sé mañana y pasado mañana qué puede suceder eso no lo sabemos, no podemos preverlo, pero yo estoy listo para lo que venga”, agregó.

López Tarso nació un 15 de enero de 1925, en la Ciudad de México. Ha participado en cine, teatro y televisión. Los últimos tres años de su vida han sido un tanto complicados ya que, debido a la pandemia por Covid-19, se tuvo que alejar de los escenarios para resguardar su salud.





“La televisión y el cine me están esperando. En el teatro ya tengo una obra montada que dejé trunca por la pandemia; no me había pasado nunca en la vida, tres años sin teatro, el teatro es alimento, necesidad y parece que ya van a abrir nuevamente el teatro. He tenido siempre muy buen trato con el público, todas las obras desde que empecé saliendo de la Escuela de Bellas Artes, todo lo que he hecho de teatro siempre he tenido el respaldo del público, no sólo de asistir al teatro sino de muy buenos aplausos y eso me llena de satisfacción”, expresó.

Uno de sus deseos, confesó, es sentir nuevamente esa cercanía con el público, conectar por medio de su trabajo, llevarles mensajes de amor, desamor e invitarlos a la reflexión con cada obra que protagonice.

“Me urge volver a estar con el público; es tan interesante para el actor, ese es el mejor impulso lo que está pensando el público si están atentos en absoluto silencio durante una obra, todo eso es un estímulo para el actor, eso lo agradezco mucho y vivo feliz, salgo del teatro respirando a pleno pulmón y disfrutando de cada una de las funciones”.

En cuanto a los planes de televisión, formará parte de la bioserie de Gloria Trevi, que produce Carla Estrada para Televisa. Su personaje será el abuelo de la cantante; está en espera de recibir el guion.

“Carla y yo tuvimos una plática muy ligera; me dijo: ‘hay un personaje que es posiblemente el abuelo de Gloria Trevi’ y yo dije: ‘pues aunque sea abuelo de Gloria’. Ella siempre me ha provocado interés y desear su cercanía, es muy guapa, atractiva, graciosa, canta muy bien y baila estupendo”, sostuvo.





Finalmente, en cuanto al tema del amor, aún mantiene su romance con Gabriela Romo de la Peña, pero sin planes aún de casarse.

“En eso estamos de acuerdo mi novia y yo en seguir de novios eternamente, cada quien en su casa y nos vemos cuando cada quien tiene ganas de ver al otro”, aseveró.