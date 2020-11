Issabela Camil celebra las historias de Vencer el desamor

En la telenovela Vencer el desamor, Issabela Camil hace el papel de una mujer enamorada y casada con un hombre más joven que ella, da vida a una empresaria exitosa de nombre Linda Brown que es engañada por su marido.

Su experiencia con el personaje, explica Camil, ha sido diversa. “He sido elogiada o criticada y tachada de cougar por haber encontrado el amor en una persona más joven que yo”.

La actriz señala que la historia que produce Rosy Ocampo ha tenido una muy buena aceptación con público. “Los números lo dicen, siempre estamos entre los más sintonizados. Los récords de audiencia son extraordinarios.

Vencer el desamor presenta la vida y desafíos de varias mujeres en una sociedad en la que impera el machismo y tienen que luchar para librar diferentes obstáculos para poder salir adelante.

“Es muy gratificante estar en una telenovela con contenido social, que lo mismo aborda la mentira, el engaño, la violencia intrafamiliar, el robo y la doble vida, como lleva Eduardo Falcón (Juan Diego Covarrubias), que la hace de mi esposo”

Camil consideró que reflejar estos temas en la pantalla es un acierto de Rosy Ocampo. “Hace telenovelas cercanas a la gente, muestra su realidad y por medio de los personajes se pueden identificar con el abanico de problemáticas en sus hogares. Es muy bonito conectar con la audiencia”, señala.

Issabela sostiene que su reto como actriz es plasmar una realidad. “No es Linda la primera ni la única que se enamora de un hombre más chico que ella, tampoco es un delito, quién es el juez máximo para decir que sí se puede o no se puede, esto es cosa del amor. Ese es mi reto y responsabilidad, plasmar lo que viven muchas mujeres”.

Sin embargo ella está segura de que no perdonaría un engaño como el que sufre su personaje, donde su esposo lleva una doble vida al mantener una relación con una mujer con la que tiene un hijo y que además tiene que llevar una atención especializada para tratar una enfermedad.

“Yo nunca he vivido esa realidad. En lo personal, a mí nunca me han gustado los hombres más chicos de edad que yo, pero, en las relaciones que he tenido nunca aceptaría una infidelidad”, detalla.

Para la actriz, “Vencer el desamor, es una historia fresca, de corte social, tratada de una forma bonita, entendible, que además te lleva de la mano en la vida de cuatro protagonistas mujeres, eso me pareció hermoso, que llevan ellas las riendas de la novela”.

Su reto, reitera, fue poder plasmar un personaje con el que otras mujeres se sintieran identificadas. “Sin colocarla como víctima, mala tonta o abusadora, sin ponerle etiquetas y contar su historia apegado a la realidad, nada más”, expone.

Issabela Camil reconoce que en su vida personal se tiene que partir en esposa, madre y actriz, y no parará de hacer casting y espera que otra vez logre un personaje que supere lo hecho con Linda Brown en Vencer el desamor que se transmite a las 20:30 horas por el Canal Las Estrellas.