Se cumplen 39 años del asesinato de John Lennon, el ícono de la música

“No me hagan daño”, imploró Mark Chapman a los policías que lo habían arrestado luego de balear a John Lennon. Cínico, se mostraba tranquilo como si nada hubiera ocurrido. El asesino del exBeatle aún tenía en sus manos el revólver y el libro El guardián entre el centeno que, según dijo, lo había inducido a cometer el crimen. “Léanlo y entenderán por qué lo hice”, arguyó mientras era esposado.

A 39 años de aquel horrendo asesinato perpetrado a las puertas del edificio Dakota, en Nueva York, y luego de innumerables entrevistas, interrogatorios y estudios psicológicos al agresor, lo cierto es que aún no queda claro el motivo que orilló a Chapman a cometer tan atroz atentado.

Hay quienes afirman todavía que la CIA ordenó la ejecución, pues el influyente músico británico de 40 años de edad se había convertido en un líder social “muy peligroso” para el gobierno de Estados Unidos; Chapman, en tanto, un don nadie ciertamente afectado de sus facultades mentales, sostiene que “una voz interior” le urgía a disparar el arma: “Sabía que matando a una celebridad me haría famoso“, declaró, y Lennon figuraba en lo alto de una lista que incluía también a la actriz Elizabeth Taylor y al presentador Johnny Carson.

Ocurrió el 8 de diciembre de 1980. Mark David Chapman permanece recluido en la Wende Correctional Facility en Alden, Nueva York, donde en agosto de 2020 tendrá una nueva oportunidad de solicitar su libertad bajo palabra, solicitud que le ha sido denegada en diez ocasiones. Tiene 64 años de edad y asegura estar arrepentido.

Sin embargo, su fechoría cala hondo después de tanto tiempo. Hoy habrá lágrimas de sus admiradores ante la puerta del viejo Dakota ubicado ahí frente al Central Park, pero también habrá canciones y plegarias. La fecha no puede pasar desapercibida y lo mismo los fans, que siguen acumulándose conforme pasa el tiempo, se reunirán en el memorial Strawberry Fields Forever que se localiza, igual, en el mencionado parque, para rendirle tributo.

UNA IMAGEN de John en el memorial de Imagina.

Es que John Lennon es un clásico del rock. Sus composiciones continúan escuchándose tan frescas como la propia obra del Cuarteto de Liverpool en su conjunto, de manera que su legado permanece intacto. El pasado 9 de octubre habría cumplido 79 años y, seguramente, al igual que Paul McCartney y Ringo Starr se mantendría activo en los escenarios desplegando todo ese caudal de talento y creatividad que lo caracterizaba.

Pero, cinco disparos del criminal le arrancaron la vida: "Por favor, no me hagan daño", suplicó el orate cuando el policía lo interrogó en el asiento trasero de la patrulla: "¿Está usted consciente de lo que ha hecho?". Chapman respondió, lacónico: "Lo siento, no sabía que era amigo suyo".









