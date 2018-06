Justo como su canción: Triste y muy real la vida de José José

Rosa María Bianchi interpretó a doña Margarita, la mamá del cantante José José en la serie El príncipe de la canción y narra en entrevista que su personaje es el de una mujer mexicana abnegada, protectora de sus hijos y muy luchona, pues los sacó adelante al ser abandonada por su marido el tenor José Sosa.

“Estoy muy ansiosa esperando que ya se transmita por televisión abierta en México, ya que sólo se puede ver ahora por la plataforma de Netflix y ya se vio en Estados Unidos”.

En su paso por la alfombra roja, como madrina del reestreno de la obra Todos los peces de la Tierra, describió que “la vida del cantante José José es una historia muy triste y muy real, es importante que se vea y la gente aprenda de cómo un mexicano salió adelante de sus crisis”.

Añadió que ella sólo conocía a El Príncipe de la Canción como cantante. “No me sabía bien su historia. Su vida realmente es muy fuerte, es muy enternecedora y a la vez muy terrible, porque realmente mucha gente le hizo daño, el dice que las mujeres, pero no, realmente no sólo las mujeres sino mucha gente a su alrededor”.

La actriz mencionó que al principio de la grabación del proyecto tuvieron reuniones con el intérprete y pudo constatar que es un caballero. “Es realmente adorable y un gran hombre con talento”.

Rosa María Bianchi lamentó que el hogar de doña Margarita, como el de muchas mujeres, se desintegró a causa del alcoholismo y en este caso, la enfermedad no sólo llega al padre, también a los hijos.

“Antes, el alcoholismo no se trataba como una enfermedad. Entonces había mucha culpa entre los integrantes de la familia y si alguien tenía atención médica, ya era un poco tarde. En la familia de José José, sólo un medio hermano no fue alcohólico. Pero quien fuera mi marido ficticio en la serie muere de alcoholismo muy joven”.

PARTICIPA EN DRAMA FEST 2018

En el rubro de teatro, Rosa María Bianchi anunció que estrenará una obra de autor mexicano titulada Gruyas en el marco de Drama Fest México-Suiza 2018, que va a ser dirigida por Andrómeda. "La trama va a ser manejada en comedia, pero con un fondo dramático, con la que haré una temporada desde agosto en el teatro de Santa Catarina".

"Iniciaremos ensayos en julio y estrenaremos el 12 de agosto próximo, tendremos funciones por varias semanas de jueves a domingo en el Santa Catarina".

Finalmente, está en la espera de lanzamiento del filme Si yo fuera tú, ópera prima de Alejandro Lubezki, estelarizada por Juan Manuel Bernal y Sophie Alexander.