Katy Perry rompe en llanto al escuchar testimonio de un superviviente de tiroteo

Sin duda, la cantante estadounidense Katy Perry es una de las mayores artistas en todo el mundo, sus logros, que van desde un peculiar show del Super Bowl con botargas hasta tener un documental propio llamada Katy Perry: Part of me, demuestran la calidad profesional de esta mujer.

Actualmente, Katy Perry forma parte del jurado de la nueva temporada de American Idol 2023, un famoso programa de televisión para cantantes emergentes. Durante la participación de un joven aspirante, protagonizó un triste momento en donde ella rompió en llanto al escuchar su historia. ¿Pero qué fue lo que le contó este muchacho a la estrella de pop?

La historia de un superviviente

El joven cantante llamado Trey Louis participó en American Idol 2023 para cantar una versión de la canción Stone de Whiskey Myers.

Luego de entonar la canción que fue ovacionada de pie por el jurado, Trey contó su historia y confesó que era un superviviente de un tiroteo en Texas en el 2018 donde fueron asesinadas 10 personas.

“Como he dicho antes soy de Santa Fe, Texas, y en mayo de 2018 un hombre armado entró al colegio. Yo estaba en la Sala 1 de Arte y él se presentó en la Sala 2. Antes de que llegase hasta la 1 perdí a un montón de amigos. Fueron ocho estudiantes asesinados, dos profesores fueron y esto ha sido realmente negativo.”, dijo el joven Trey.

Mientras contaba su historia, el semblante de Katy Perry iba decayendo hasta que terminó la canción que fue donde se soltó a llorar. Cabe decir que no fue el único que se estremeció al escuchar el relato, otro de los jueces también se mostró triste y decepcionado de la situación que había vivido el joven de Texas.

Luego del emotivo momento, Katy Perry mostró su apoyo con lágrimas en los ojos:

“Nuestro país nos ha fallado. Esto no está bien. Deberías estar cantando aquí porque amas la música, no porque hayas tenido que pasar por esa jodida mierda. No tienes que perder a ocho amigos. Espero que le recuerdes a la gente que tenemos que cambiar, ¿porque sabes qué?, yo también estoy asustada", dijo en un tono melancólico.

Los tiroteos en Estados Unidos se han multiplicado en los últimos años, el medio estadounidense New York Times señala que el 2022 hubo 692 tiroteos masivos el año pasado, de los cuales 28 tuvieron cuatro o más víctimas mortales, y si bien, no hay un móvil para todos los casos, activistas denuncian que muchos son crímenes de odio y raciales.









