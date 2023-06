La Bermudez estrena Calladito te ves más bonito junto a Renee Goust

Apoyada por un equipo completamente femenino La Bermúdez presenta “Calladito te ves mejor” una canción que grabó a dueto con Renee Goust y con la que busca contrarrestar los discursos machistas.

La canción la grabó con un sello discográfico conformados en su totalidad por mujeres, lo que considera permite a las artistas expresar más libremente sus ideas.

La experiencia fue gratificante pues no sintió “esta posición de poder que suelen tomar los hombres. Cuando trabajé en algunas disqueras con hombres no me sentía escuchada, no me sentía en equidad, sentía que mis opiniones no tenían el mismo valor y que no era escuchada como los hombres”, señala en entrevista.

“Es completamente diferente cuando se trabaja con mujeres. Es un gran alivio sentir que hay una equidad en la comunicación, es más respetuosa, más amorosa y más armoniosa. No es una generalización, porque hay hombres diferentes sin duda”, agregó.

La canción que grabó con la cantautora sonorense Renée Goust, busca sensibilizar sobre los discursos que se han inculcado a las mujeres durante años.

“Se nos enseña que complaciente te ves más bonita, eso es algo negativo que nos han enseñado a las mujeres, por qué complacientes ante qué. En un mundo tan machista y violento, es muy grave que se nos haya metido ese mensaje en el inconsciente colectivo”.

“Las mujeres ya estamos hartas de tanta violencia. Ésta comienza también por las palabras tan ‘inofensivas’, estos chistecitos que son machismos cotidianos, que escuchamos a diario y tan seguido, y tan normalizados”.

La también actriz platicó que la letra la escribió hace diez años, inspirada en una experiencia que tuvo con un chico cuya actitud le pareció irrespetuosa, aunque sin llegar a ser violento. A raíz de ello, reflexionó sobre el inconsciente colectivo que existe, y lleva a algunos a tener actitudes machistas sin saberlo.

“Hay hombres buenos, pero llevan interiorizados estos privilegios que han tenido los hombres y ese abuso de poder que puede venir de muchas maneras, desde la más inofensiva a la más violenta”



PREPARA UN NUEVO DISCO

A lo largo de su carrera como cantante, La Bermúdez ha lanzado tres discos, y ya se encuentra preparando el cuarto, donde colabora con el productor nominado al Grammy y ganador del Grammy Latino, Manuel “Chacos” García-Orozco, Don Alex y Vanabond.

“Es muy personal, es un viaje por diferentes estilos, con influencias de músicas del mundo, Trata sobre encontrarnos a nosotros mismos en este mundo que es complicado, y perdonar y dejar cosas atrás, cosas que nos han hecho daño y nos han dolido. Saber soltar, también es muy importante, cómo soltar para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos”, cuenta al respecto.

De este material se desprende el sencillo “Impermanencia”, el cual será lanzado en plataformas digitales próximamente, y habla acerca de los cambios en la vida y las relaciones entre amigos.

“Va a refrescar con otra onda muy diferente, trata de celebrar las amistades, los viajes, la vida, y cómo a veces sentimos que todo cambia muy rápidamente, y otras sentimos que las cosas no cambian, pero a pesar de eso las amistades siempre nos fortalecen y dan alegría para seguir viviendo y celebrando la vida”, finalizó.