La música latina vive un momento inmejorable: Fonseca

Fonseca celebra 20 años de carrera con el disco Viajante, que además de llevarlo a recorrer diversos países desde el año pasado, da título a su gira, en la cual presenta una antología de su historia en la música. Una historia de éxito, que se une al “momento inmejorable” de la música latina en el mundo, dijo el autor de Te mando flores a El Sol de México.

Para refrendar su dicho, el colombiano recordó que “el año pasado fuimos a 19 ciudades de Europa por primera vez y este año vamos a regresar. La música latina se escucha a nivel mundial; en esos conciertos claro que hay latinos, pero igualmente van muchísimos europeos que disfrutan de la música así no la entiendan.

“Se han ido abriendo puertas, hemos cruzado fronteras, el público ya no se queda con un sólo género, sino que se da la oportunidad de descubrir más”, señaló en una conferencia para anunciar sus próximos conciertos en México como parte del Viajante tour, el 13 de abril en el Auditorio Nacional, el 20 en Guadalajara y el 21 en Monterrey.

A propósito del recibimiento de su música en países donde no se habla español, Fonseca admite la importancia de ser reconocido con premios con el Latin Grammy (Viajante ganó en cuatro categorías, incluyendo Álbum del Año). “Es un premio de la industria, que los colegas, productores, ingenieros, compañías, te den su aprobación, es como un aval para llegar a sitios y que te abran la puerta”, aunque, aclara, “en mi vida he hecho música para ganar premios y espero no hacerlo nunca”.

Recapitular 20 años de carrera es para él una celebración muy especial, “echar atrás y ver lo que ha pasado es emocionante, un ejercicio de gratitud, estoy orgulloso de la carrera que hemos construido, de los aliados, hermanos, colegas, tanta gente que ha tenido que ver y me ha ayudado a ir construyendo mi carrera. Estoy emocionado por el nuevo disco, en el que tengo una colaboración que ya pronto les anunciaremos y sigo escribiendo, aunque estemos en gira”.

Agregó que para formar el repertorio de esta gira, hizo una “evaluación personal, casi espiritual”, pues repasó sus composiciones más relevantes, “no las más importantes, sino las que hice pensando con el corazón, de una forma honesta para transmitir lo que estaba sintiendo y volver a esas canciones, me hizo recordar por qué hago música, por servir. Les sirvo con canciones para dedicar, para el parrandeo, para que los acompañe en el despecho”.

Finalmente, reconoció que volver a México, es muy gratificante para él, pues su público “ha sido tan generoso, desde que en 2005 comencé; es duro porque hay una movida local gigante, espacios tan importantes y nos llena de orgullo presentar este tour. Tengo una gratitud absoluta con México, les traigo un show de casi dos horas con repertorio de distintas épocas; esa gratitud es mi motivación para seguir haciendo música”.