Leonel García musicaliza composición inédita de José Alfredo Jiménez

Entre las responsabilidades más grandes que ha tenido como músico y autor, LeonelGarcía no se había enfrentado a reto tan grande como el que tiene ahora: poner música a una letra inédita escrita por José Alfredo Jiménez. En su próximo disco Amor pasado, elintérprete incluirá este tema que su casa editora le confió para darle forma.

“Con todo respeto lo digo, fue un reto tener una letra de José Alfredo que no tenía música y poderla musicalizar. Es una cosa que te hace sentir muy humilde, pero me dieron esa oportunidad y pudimos hacer una coautoría con José Alfredo Jiménez”, dice orgulloso en un enlace telefónico.

Aunque el tema todavía no tiene título definido, el integrante de Sin Bandera confía en que la canción conecte con el público y aseguró que tiene el deseo de presentársela a José Alfredo Jiménez Gálvez, hijo del cantautor mexicano. “Seguramente voy a platicar con él muy pronto, porque sé que nos va a dar mucho gusto a los dos que la música de su papá esté siempre presente”, aseguró.

Amor pasado será el material que cierre la trilogía que Leonel García comenzó en 2014 con el lanzamiento de Amor futuro y posteriormente Amor presente , en 2018. Para esta nueva entrega, el compositor revisitó temas clásicos de la música mexicana Paloma querida , Cielo rojo , Libro abierto y Ella , entre otros.

“Al preparar este proyecto pensábamos qué podría representar el pasado, así es que me puse a escuchar la música que oía de niño, en la bohemia. La música mexicana siempre ha estado presente en mi vida, pero nunca las había interpretado ni me había acercado porque no soy muy conocedor del mariachi, no me parece un formato tan fácil para cantar, es complicado hacerlo por el nivel de sonido tan fuerte que tiene”, confiesa.

En el proceso que llevó dos años para llegar a este disco, el cantautor se dio cuenta que la vigencia de las canciones mantenía su esencia, pero que quizá las palabras que hay en ellas ya no pertenecían a la realidad actual. “Este drama natural que tienen, la manera de desgarrarse y cortarse las venas cantándolas, a lo mejor no corresponde a cómo son las nuevas generaciones. Fue interesante que a partir de la misma interpretación e instrumentación intentamos matizar esta cuestión dramática y hacerlas más templadas, menos desgarradas y más reflexivas”, adelantó.

Previo al lanzamiento de este disco, Leonel García presentó el pasado viernes Te doy la vida, la cual será tema principal de la telenovela del mismo nombre que estrena hoy a las 18:30 horas en Las Estrellas. “La canción parece que habla de una relación amorosa, pero en realidad está dirigida a los hijos, cuando le cantas lo que harías por él. Me encantó este doble sentido para la letra. Es un bonito mensaje de amor incondicional que te lleva a darlo todo cuando tienes un hijo, algo que no había experimentado hasta hace seis años que tuve a mi primer hijo”.

Leonel García presentará por primera vez en vivo esta canción con un concierto que ofrecerá por YouTube Live hoy a las 18 horas, el cual servirá para llevar ánimo al público en medio de la contingencia por el Covid-19. “Tristemente dicho, ahora es un buen momento para acercar música a la gente, porque todos necesitamos distracción, acercarnos a cosas sensibles y poder estar cerca de algo bonito porque entre todas las noticas es lo que menos hay”, aseguró.