Livia Brito da vida a una mujer empoderada en Minas de pasión

En Minas de pasión, la actriz de origen cubano Livia Brito interpreta a un personaje que se transforma a lo largo de la historia, pues inicia como Emilia Sánchez, una madre soltera aguerrida y tiempo después regresa a su lugar de origen como Victoria.

“La narrativa que se está contando ahorita en Televisa es de mujeres empoderadas, que sólo se necesitan a ellas mismas para salir adelante, eso fue mi proceso de vida. Es lo nuevo, estamos contando historias reales de mujeres que no necesitan que alguien está al lado de ellas para tener una familia, para sacar adelante a sus hijos, para tener un mejor empleo, llegar a ser jefas, empresarias, eso es lo que me gusta del personaje que estoy haciendo”, explicó en entrevista con El Sol de México.





“De un tiempo para acá la televisión está narrando cosas diferentes. Las mujeres que nos ven se empoderan a través de la televisión, como en las redes sociales, libros que leen, en toda la información que nos nutre como mujeres”, agregó.

Minas de pasión, donde comparte protagónico con Osvaldo de León, ha representado un conjunto de nuevas experiencias para la actriz.

“Grabar dentro de las minas es lo que más me ha gustado. Cómo es el proceso, entrar y sentir que se te enchina la piel porque el clima cambia. Entras tantito y hay frío, o es muy húmedo. Tienes ese riesgo latente de que estás entrando a un elevador y bajas 70 pisos, en lugar de un edificio o torre altísima, aquí estás bajando al corazón de la Tierra. Es una sensación diferente pensar que te puedes quedar ahí atrapado”.

Aunque hasta el momento no ha interpretado a una villana, la actriz considera que el giro que toma su personaje le permite adentrarse hacia ese territorio.

“Tengo la posibilidad de cuando Emilia se transforma y regresa como Victoria, no digo que es villana, pero sí viene recargada, con mucho rencor y ya no se deja. Todos tenemos matices, no somos completamente malos o buenos”, dijo.

Para Livia Brito, las telenovelas no sólo representan trabajo de actuación, sino también una ocasión para ampliar su visión del mundo.

“Las telenovelas significan una vida totalmente nueva, una profesión nueva. Oportunidades de descubrir cosas que todavía no he vivido, como ahorita en Minas de pasión poder grabar dentro de una mina, descubrir cosas que no sabía”, explicó.

Brito comenta que gracias a su familia pudo adentrarse al mundo de las telenovelas desde temprana edad, emulando lo que veía de pequeña.

“Mi papá era actor y mi mamá era bailarina de ballet clásico entonces mi primer acercamiento con las telenovelas fue por allí. Después poco a poco me fui interesando en hacer imitaciones de personajes que yo veía en la tele. Mi primera oportunidad fue en Triunfo del amor al lado de grandes actores como William Levy, Victoria Rufo y Mayte Perroni. Para mí era como ¡ya estoy aquí!”.

Hoy, convertida en una de las protagonistas más importantes de los melodramas mexicanos, la actriz explica cuál ha sido la razón por la cual su carrera se encuentra en un momento inmejorable.

“En cada trabajo que he hecho siempre he tenido las ganas de estar. Si soy actriz y empiezo con un personaje bajo, todos son importantes, pero si estoy viendo a los protagonistas quiero saber por qué están allí. Me esfuerzo lo máximo, toda la vida lo he hecho así para llegar a lo más alto”.

Minas de pasión se transmite en Las Estrellas a las 18:30 horas. En su elenco también figuran estrellas como Alejandro Camacho, Cynthia Klitbo, Rodrigo Murray y Karyme Lozano.