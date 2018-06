Los mejores papás futbolistas de Rusia 2018

Para estos futbolistas no todo es la cancha. Los amantes del balón pie han demostrado su lado más humano con sus hijos y es en redes sociales que han presumido a sus pequeñas crías. En este Día del Padre así los celebramos.

Cristiano Ronaldo

El delantero del Real Madrid ha cosechado muchos éxitos en la chancha, pero también a nivel personal. El futbolista tiene cuatro hijos: Cristiano Ronaldo Jr, Alana Martina y los mellizos Eva y Mateo.

Y es en redes sociales que el crack presume a todos sus hijos compartiendo cientos de imágenes con sus seguidores.

Foto instagram.com/cristiano

El pequeño Ronaldo de apenas 7 años ya destaca en el futbol, y de seguir así podría convertirse en un gran jugador como su famoso papá. Ya ha sido apodado "El Bichito".

"Yo me considero un padre muy bueno y Cristiano se queda contento con ello pero tengo a mi familia que me ayuda, la gente que trabaja para mí en mi casa y, afortunadamente, mi hijo es un niño muy independiente que sabe lo que quiere y lo que no", ha expresado Ronaldo.

Lionel Messi

El argentino tiene tres hijos con su esposa Antonella Rocuzzo. Los pequeños Thiago, Mateo y Ciro, a quienes también presume en sus redes sociales.

Foto instagram.com/leomessi

Xabi Alonso

El mediocentro del Bayern de Muchich y exjugador del Real Madrid tiene tres hijos junto a Nagore Aramburu: Jon, Anne y la pequeña Emma.

En una entrevista del año 2003 habló así de su faceta como padre: "Lo de criar hijos lo hago encantado. Intento ser un padrazo, mis niños son mi mayor responsabilidad".

Foto instagram.com/xabialonso

David Beckham

El famoso exfutbolista inglés es padre de Brooklyn, Romeo, Cruz y la pequeña Harper Seven, fruto de su matrimonio con Victoria Beckham.

Y aunque ninguno de sus hijos parece seguir sus pasos, David ha mostrado ser un extraordinario padre en cualquier rama en que se muevan sus hijos.

Foto instagram.com/davidbeckham

Gerard Piqué

El jugador del FC Barcelona, y esposo de la famosa cantante colombiana Shakira son padres de dos hijos: Milán y Sasha, que acompañan al jugador siempre que pueden.

El futbolista siempre tiempo para disfrutar de su familia a pesar de sus compromisos profesionales.

Piqué es otro de los jugadores que también comparte instantáneas junto a sus pequeños en las redes sociales.

Y los hijos que siguen los pasos de sus padres.

Foto instagram.com/3gerardpique

Zinedine Zidane

El exentreador del Real Madrid es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y sus cuatro hijos han seguido sus pasos.

Zidane es padre de Enzo, de 22 años, que juega de centrocampista y es futbolista de Primera División en el Deportivo Alavés.

Luca, Théo y Élyaz, de 19, 15 y 12 años respectivamente, continúan jugando en la entidad madridista y Luca ya es el portero del Castilla y el 3º del primer equipo.

Foto instagram.com/zidane

Diego Simeone

El famoso futbolista es padre de cuatro hijos, tres varones de su primer matrimonio con la modelo argentina Carolina Baldini y una niña, fruto de su relación con Carla Pereyra.

Sus tres hijos, Giovanni, Gianluca y Giuliano Simeone, han seguido sus pasos y el mayor de ellos, de 22 años, ya se ha convertido en profesional jugando de delantero en la Fiorentina y siendo internacional habitual con la selección sub-20 de Argentina.

La lista esenorme, estos futbolistas son algunos de los padres que queríamos destacar... y ahora sí, que venga el Mundial Rusia 2018.

Foto instagram.com/simeone

