Luego de complicaciones en su salud, Ignacio López Tarso se encuentra estable, afirma su hijo

A tres días de haber ingresado al hospital, el actor Ignacio López Tarso se encuentra de muy buen ánimo y proyectando en todo momento una gran fortaleza, así lo dio a conocer su hijo Juan Ignacio Aranda a El Sol de México, asimismo aclaró que su papá se encuentra muy bien, siendo atendido con los medicamentos prescritos por el equipo médico.

“Él está muy bien, todo bien. Mi papá se encuentra estable, hace unos días sufrió de una oclusión intestinal y se le complicó con neumonía. Fue grave, pero afortunadamente todo está bien”, afirmó Aranda.

Te podría interesar: Hospitalizan de emergencia al actor Ignacio López Tarso

La oclusión u obstrucción intestinal es cuando existe un bloqueo que no permite que pase la comida o los líquidos a los intestinos delgado o grueso; en caso de no haberse atendido a tiempo, el actor conocido por protagonizar la cinta Macario (1960), pudo haber tenido complicaciones mucho más graves.

Según informó Lulú Mogollón, quien ha sido la asistente de Tarso durante más de tres décadas, el histrión ingresó el viernes a un hospital de la colonia Roma y permanece en terapia intermedia; anunció que aproximadamente en tres días podría salir del nosocomio; información que corroboró su hijo.

Celebridades Ignacio López Tarso se acerca al centenario con ganas de volver al escenario

“Estará hasta el miércoles o jueves posiblemente en el hospital. Afortunadamente todo está bien y él es un toro, se está mejorando paulatinamente”, dijo Aranda.

El pasado 15 de enero, Ignacio López Tarso cumplió 98 años de edad, lo celebró en compañía de sus familiares, amigos y medios de comunicación.

“Imagínate cuando estaba terminando 1999 estaba nervioso porque no sabía si iba a llegar al final del siglo, yo decía: ha de ser padrísimo dejar un siglo y recibir el otro y se me hizo, ahora estoy deseando llegar a los 100 años, ojalá”, afirmó el actor en su momento.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Con la salud no se sabe nunca, yo estoy muy bien en este momento, me siento sano, fuerte, a gusto, plenamente a gusto. Yo no sé mañana y pasado mañana qué puede suceder eso no lo sabemos, no podemos preverlo, pero yo estoy listo para lo que venga”, expresó el actor en ese encuentro.