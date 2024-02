María Elena Saldaña, La Güereja, expone los rincones de su vida con libro de memorias

Sus más grandes miedos, fracasos, aquellas decisiones de las que se ha arrepentido, pero también los éxitos personales y profesionales que ha recibido, así como momentos clave en su vida serán la base del nuevo libro biográfico de María Elena Saldaña.

La actriz compartió que ya comenzó a escribir sus memorias con la finalidad de, algún día, compartirlas en un libro que pueda estar disponible para el público en general. En éste incluirá testimonios de amigos, así como experiencias propias que la han hecho llegar a lugares que nunca creyó alcanzar, al igual que entablar amistades con grandes artistas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Andamos escribiendo unas cosas de mi vida, de los años, de las oportunidades maravillosas que la vida me ha dado, de trabajar con gente tan increíble porque empecé bien chavala, colaborar a lado de comediantes como Manuel ‘El Loco’ Valdés, Rafael Inclán o Alfonso ‘Pompín’ Iglesias, no tiene precio”, afirmó Saldaña en entrevista.

Gossip Muere el actor Benito Castro a los 77 años

“Yo creo que, como todos los seres humanos he dicho en muchas ocasiones, ‘¡ay, qué taruga, hubiera hecho esto y el otro’, pero eso no lo sabemos hasta que pasa! Sin duda he tenido altibajos en la vida y eso es lo que quedará plasmado”, agregó la actriz.

Por el momento, Saldaña no cuenta con el título que llevará su proyecto, sin embargo, lo que sí tiene claro es que no busca realizar una bioserie con este contenido.

Dentro de sus memorias incluirá los momentos cómicos que vivió a lado de Benito Castro, quien falleció el pasado 11 de septiembre y con quien cobró gran popularidad gracias a los programas La Güereja y Algo Más (1998) y La Güereja de mi Vida (2001).

“No sabes las veces que he pensado en Benito (desde su fallecimiento), recordando aquellas épocas en que grabábamos los programas, incluso me pasa que estoy acordándome de algo y pienso en marcarle a Benito, le voy a hablar para preguntarle ciertas cosas, pero no puedo, no me cae el 20 todavía”, compartió.

De hecho, la actriz dedicará un espacio también para escribir sobre lo que sucedió al momento de que el actor falleciera.

“Ese día yo grabé un programa, en el que se supone que estaría él, hasta la 1 y cuarto de la tarde, él ya había fallecido, pero la producción no me lo quería decir, ellos esperaron a que terminara de grabar para avisarme, cuando ya terminó me dijeron y yo ya no grabé nada ese día, no podía”, dijo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El programa, mismo que sería el regreso de La Güereja y su Papiringo (Castro) continuó como estaba planeado, sólo haciendo el cambio de actor por Manuel “El Flaco” Ibáñez. Hace unos meses se realizó el piloto del proyecto, ahora, ya autorizado por Televisa, comenzarán con las grabaciones a inicios del próximo año, bajo la producción de Reynaldo López.

“Es bien bonito cuando se trabaja con un equipo muy divertido, muy dinámico. Está Aída Pierce, la hija de Freddy Ortega, somos un grupo bien bonito de gente, habremos muchos que ya tenemos un poco más de horas de vuelo en esto y otros muy jóvenes, me siento muy feliz de este proyecto”, informó la actriz quien volverá a la pantalla chica de manera continua tras años de ausencia.