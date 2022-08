María José Magán habla de su participación en la serie "Un día para vivir"

"Una colección de joyería diseñada con cuarzos con el nombre de Irika que en huichol significa Salvar, es una de las tareas que tenía pendientes por lanzar en el mercado", declaró la actriz María José Magán, protagonista de Un día para vivir, de la producción ejecutiva de Adrián Ortega.

A partir de hoy a las 20:30 horas por el canal Azteca 7.1, la serie se estrena con la trama El laberinto que tiene la producción asociada de Martín Garza y que como el resto de los 59 capítulos, fueron rodados por primera vez en formato de cine.

En un receso de las escenificaciones que tiene María José Magán que de 60 episodios ya concluyó 50 tramas rodadas, anunció que “cada historia viene con temáticas no abordadas ni en el canal, ni TV Azteca o en la televisión mexicana”.

Magán ahondó que, “está el capítulo de un trío de personas que se dan amor carnal similar a los swingers, y la relación los está llevando a tener muchos problemas y uno de ellos sugiere invitar a la mejor amiga de ella. Este hecho viene a desencadenar situaciones terribles al protagonista, que lo lleva a tener 24 horas para solucionar sus pendientes.

“Uno más es un niño estudiante que al vivir bulling constante, un día regresa a la escuela con una pistola para poder vengarse de sus compañeros victimarios. Otra historia es en torno a la vida de un transexual que impactará todo el desarrollo de su episodio”.

Reiteró la actriz que para esta segunda temporada sólo le falta grabar 10 capítulos de los 60 que componen la segunda temporada, dirigidos por Daniel Aguirre y Raúl Caballero.

“La muerte, el personaje que encarno es más vital, fuerte, imponente, irónica, más cínica y sarcástica que va a lograr impactar con la audiencia en cada uno de sus episodios llenos de drama, acción y ficción”.

La ahora empresaria con su propia joyería diseñada con cuarzos, contó una experiencia paranormal:

“Terminando la primera temporada, que sueño con La muerte y a los dos meses posteriores me avisan la aprobación de la segunda temporada. ¿Sería una señal o coincidencia? No creo. Y bueno sé que como actriz debo de soltar mis caracterizaciones, aun cuando es tan común y corriente que poco a poco se desliga d ellas una como actriz”, reseñó.

María José práctica el mensaje de Un día para vivir, que es, “Disfrutar la vida al máximo, perderle el miedo a La muerte, no hay que tenerle miedo, sino respeto y disfrutar la vida. La vida se va rápido y si te pones a reflexionar al ver las historias de cada uno de los capítulos, te pones a pensar qué has hecho en tu vida, si has disfrutado al máximo o qué te falta por hacer para que no dejar pendientes.

“En mi caso, siempre he tenido la característica de ser impulsiva. Mi familia me dice que soy un torbellino porque todo me gusta hacerlo rápido de inicio a fin. Y si tengo que hacer algo, lo más pronto posible lo concluyo, porque no sabemos en qué momento nos vamos y la idea es hacer todo lo pendiente y vivir al máximo porque de lo contrario, no se puede ir uno en paz. Hay que disfrutar el aquí y ahora y cuando llegue el momento de irnos tranquilos y con la conciencia que hicimos lo mejor que pudimos en la Tierra”.

La actriz es madre de un niño de 11 años que sabe de sus horarios de trabajo y sin embargo; “cuando tengo mis ratos libres, se los dedicó por completo; “es un niño que me apoya mucho, es muy maduro. Entiende perfectamente mis horarios, a veces me dice te extraño mucho, pero yo también trato de dedicarle a él mis espacios libres, para que no sienta ningún tipo de abandono y estar presente a pesar de que estoy trabajando y no puedo dejar de hacerlo”.

La muerte en Un día para vivir segunda temporada de estreno. Se transmite, a partir de las 20:30 horas del lunes 22, por Azteca 7.1 con títulos como El sótano, Mi secreto, Sugar baby, Tres mujeres, Pásele güerita, Tiembla, Vida lejana, entre otros.