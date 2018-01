Más artistas actuarán en los Grammy: U2, Kendrick Lamar y Sam Smith

U2, Kendrick Lamar y Sam Smith actuarán en la ceremonia de entrega de este año de los Grammy Awards, que tendrá lugar el 28 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York, en una edición en la que Jay-Z, Bruno Mars y el propio Lamar parten como favoritos.



Jay-Z acumula ocho nominaciones, incluyendo las categorías más importantes Álbum del Año (por 4:44), Grabación del Año (por The Story of O.J.) y Canción del Año (4:44). Bruno Mars, con seis nominaciones, aspira a las mismas tres categorías principales con su disco 24K Magic y las canciones 24K Magic y That's what I like, respectivamente.



Por su parte, Kendrick Lamar tiene siete nominaciones, incluyendo Álbum del Año por Damn y Grabación del Año por Humble. Está por confirmar, pero según adelanta Billboard, se espera que el rapero sea el encargado de abrir la gala.



Asimismo, Elton John, que recibirá el President's Merit Award, interpretará alguno de sus clásicos con Miley Cyrus. Estas actuaciones se suman a las ya anunciadas de Alessia Cara, Cardi B, Childish Gambino, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Kesha, Khalid, Lady Gaga, Little Big Town, Logic, Patti LuPone, Bruno Mars, Pink, Ben Platt y SZA.

/afa