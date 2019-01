Toya Jackson visita México para presentar el show Forever

A unos días de que en el Festival de Sundance se estrenará Leaving Neverland, un documental que señala a Michael Jackson por abuso sexual, su hermana, La Toya Jackson, visitó México para presentar el espectáculo Forever, un show que rinde tributo al Rey del Pop.

En conferencia de prensa, la cantante se negó se negó a hablar sobre el documental, argumentando que “estamos aquí para hablar del show, honrándolo (a Michael Jackson) y para que todos disfruten de su vida y su trabajo”, dijo en el Centro Cultural I donde el espectáculo se presentará a partir del 13 de marzo.

En su encuentro con los medios de comunicación, La Toya Jackson recordó el trabajo que realizó con su hermano en sus inicios. “Hicimos canciones juntos. Con Don’t Stop ‘Till You Get Enough vino conmigo después de grabarla y pidió mi opinión, la escuché y le sugerí que regresara al estudio a volver a grabarla de nuevo, pero ahora con un falsete, y fue lo que hizo. Hay muchísimas historias y esa es sólo una de ellas”, dijo.

Este y otros éxitos de Michael Jackson son los que dan forma al espectáculo Forever. The Best Show About The King of Pop, el único que ha sido avalado directamente por la familia del fallecido cantante. “Este show es absolutamente espectacular, lo vi en España y fue indudablemente maravilloso, por lo que tuve que ir backstage a decirle al equipo el gran trabajo que habían hecho. La forma en la que captura la esencia de Michael es tan bella… por eso me encantó”.

Forever King of Pop, como también se le conoce, comenzó su temporada en Madrid en marzo de 2010, a solo unos meses de la muerte del cantante. Su éxito fue tal que se extendió con una gira nacional y luego internacional por Europa y Asia. En 2013 comenzó presentaciones en Latinoamérica y esta será la primera vez que se presente en México.

“Para mí este show es como Michael Jackson dividido entre diferentes partículas y cada una de ellas está en cada miembro del elenco, que son 25 artistas en el escenario”, expreso Carmelo Segura, coreógrafo de este show que recrea los éxitos del cantante con un equipo de bailarines, quienes a su vez cuentan la vida y obra del intérprete de Billie Jean.

El espectáculo ha gustado tanto a la familia Jackson, que La Toya considera que sería ideal para presentarse en un lugar como Broadway. “Honestamente pienso que sería increíble llevarlo. He hablado con Carmelo sobre que este show sería maravilloso ponerlo ahí, pues es el tipo de espectáculo que tendría mucho sentido allá”, aseguró.

Alejandro Gou, productor en México de este espectáculo, comentó que a partir de ahora comenzarán un casting para niños de seis a nueve años que bailen como Michael Jackson, el ganador formará parte del espectáculo. “El incluir un niño dentro del show es importante, (para que) el mensaje de Michael pase a las siguientes generaciones”, añadió Carmelo Segura.

Esta producción cuenta con una fuerte puesta escénica mezclada con un trabajo audiovisual proyectado en vendes pantallas. Cuenta con diversos cantantes, músicos y bailarines que mezclan el ritmo de los éxitos de Michael Jackson.