Todo lo que debes saber de los MTV Video Music Awards 2018

Esta noche se realizará uno de los eventos más esperados por la industria de la música: los MTV Video Music Awards, donde la rapera de moda, Cardi B, lidera las nominaciones con 10, entre ellas Video del Año y Artista del Año.

También son favoritos Beyoncé y Jaz-Z con su proyecto The Carters, con 8 nominaciones, así como Childish Gambino con This is America y Drake con 7 candidaturas por God's Plan.

A continuación te dejamos todos lo que debes saber sobre los VMAs:

¿Dónde y a qué hora?

Podrás seguir cada detalle desde el Radio City Music Hall por la señal de MTV en los diversos sistemas de cable. En México será a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Pero si quieres calentar motores, no te pierdas la alfombra roja a través de la cuenta de Twitter oficial@vmas.

OMG....the 2018 #VMAs red carpet is going to have allll my faves pulling off incredible looks 😍+ three AMAZING performers 💚



THIS GUEST LIST IS INSANE. Tune into the #VMA red carpet starting at 8p TOMORROW on @MTV ‼️ pic.twitter.com/GU7I6EjSir — Video Music Awards (@vmas) 19 de agosto de 2018

Sin anfitriones fijos

Esta vez los VMAs no tendrán un anfitrión como ocurrió el año pasado con Katy Perry y cada premio será anunciado por alguna celebridad. Entre los confirmados están Kevin Hart, Liam Payne, Blake Lively, Tiffany Haddish y Millie Bobby Brown.

Y más que confirmado que la reina del pop, Madonna, presentará el premio al Video del Año.

- This just in - Madonna will be presenting the award for Video of the Year at the @vmas Tonight at 9p on @MTV!! #VMAs pic.twitter.com/ZQyzaIlylZ — Madonna (@Madonna) 20 de agosto de 2018

Mosaico de presentaciones

Los responsables de hacer de esta noche un espectáculo fuera de serie serán Arianna Grande, que interpretará "God Is a Woman", su nueva canción sobre los placeres del sexo.

El rapero Logic tendrá una actuación en vivo por primera vez desde el lanzamiento de su nueva canción One Day, junto a Ryan Tedder, vocalista del grupo de pop OneRepublic.

☁️IT'S HAPPENING TONIGHT #Arianators ☁️



the sweetener queen @ArianaGrande performs tonight at the #VMAs

9p on @MTV 🙊🌙 pic.twitter.com/ejEq8Nv2pT — Video Music Awards (@vmas) 20 de agosto de 2018 Can't even EXPLAIN how excited we are for @PanicAtTheDisco's performance ✨THEIR REHEARSAL LOOKED AMAZING.



See you soon @brendonurie 😍 #VMAs are TONIGHT at 9p on @MTV 📷 @shearerphoto pic.twitter.com/j8raADo80D — Video Music Awards (@vmas) 20 de agosto de 2018

El sabor latino lo pondrá Maluma, quien expresó que estar en los VMAs es un sueño hecho realidad. Mientras Nicki Minaj aprovechará para presentar su nuevo álbum, Queen.



También actuarán Post Malone, Travis Scott y Panic! At the Disco.

Un Sueño hecho realidad!! #Repost @vmas ・・・ 💥Global superstar and 2x #VMA nominee @maluma WILL PERFORM AT THE #VMAs 💥 Get ready Monday at 9p on @mtv 😎 Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 17 de Ago de 2018 a las 10:06 PDT I’m ready to represent the Latin culture, we here.. It’s REAL / estoy listo para representar la cultura latina, estamos acá... Es REAL. @vmas @mtv Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 18 de Ago de 2018 a las 1:48 PDT

Y por si fuera poco, en el pre-show recordaremos la época noventera con los Backstreet Boys.



Surrounded by #moonmen & #moonwomen . Hanging @MTV today. Hard to believe it was 20yrs ago that we won our first @vmas moon man. #VMAs2018 #MTV #NYC #Backstreetboys pic.twitter.com/B2K7ubIXQu — Kevin Richardson (@kevinrichardson) 20 de agosto de 2018

J.Lo, reconocida con el premio Michael Jackson

MTV reconocerá los 20 años de trayectoria de la sensual Jennifer López con el premio Michael Jackson Video Vanguard.

La estrella de origen puertorriqueño, cuya última actuación en los VMAs fue en el 2001, también cantará en el show.

Madonna, Guns N’Roses y Beyoncé son algunos de los artistas que han recibido este galardón.

This is AWESOME!! Thank you MTV!!! #Iwantmymtv #videovanguard #thebestisyettocome #ifyouhadmylove Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 3 de Ago de 2018 a las 7:58 PDT

Aretha Franklin

Obviamente MTV le hará un tributo a la reina del soul que falleció a los 76 años el pasado 16 de agosto. La cadena no dio más detalles, pero se espera un gran número para honrar a uno de los iconos musicales.

Por cierto, Aretha estuvo nominada para los VMAs por Freeway of Loven en 1986 y Jumpin Jack Flash en 1987.

Foto: AFP

Por si todo esto no te convence, recuerda que los MTV Video Music Awards son garantía segura de show y escándalos.