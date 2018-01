Muere Eddie Clarke, último miembro clásico de Motörhead

LONDRES.- El guitarrista británico Eddie Clarke, último superviviente de la formación clásica de la banda Motörhead, ha muerto a los 67 años por una neumonía, informó hoy la página oficial de Facebook del grupo.

Clarke, apodado 'Fast Eddie' ('Eddie el rápido'), formó parte de la banda de heavy metal entre 1976 y 1982, al lado de Lemmy Kilmister, cantante, bajista y líder del grupo, fallecido en diciembre de 2015, y el batería Phil Taylor, que había muerto semanas antes.

"Nos sentimos devastados al informar de la noticia que nosotros mismos acabamos de conocer", señala un comunicado del grupo que detalla que Clarke falleció ayer "en paz" en el hospital.

El guitarrista colaboró en los primeros seis álbumes de la banda y decidió abandonar la formación durante una gira por los Estados Unidos.

Junto con el bajista Pete Way, que provenía del grupo UFO, formó Fastway, que llegó a publicar siete discos, el último de ellos "Eat Dog Eat", en 2011.

Algunos de los músicos que pasaron por Motörhead -que anunció su disolución en 2015- lamentaron en las redes sociales la muerte de Clarke, como el también guitarrista Phil Campbell, que afirmó que su antiguo compañero de banda será recordado "por sus icónicos 'riffs'".

"Era un verdadero rockero. Descansa en paz, Eddie", escribió Campbell.

"Esta es una terrible noticia. El último de los tres amigos. Vi a Eddie hace poco y estaba en plena forma. Esto es una auténtica conmoción", afirmó por su parte el batería Mikkey Dee, que toca en Scorpions desde 2016.