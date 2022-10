Muere Sacheen Littlefeather, la actriz nativo americana que rechazó el Oscar de Marlon Brandon

La actriz y activista nativo-americana Sacheen Littlefeather, que rechazó el premio Oscar en nombre del actor Marlon Brandon hace casi cinco décadas, falleció a los 75 años de edad, confirmó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

"Cuando me haya ido, recuerden siempre que cada vez que defienden su verdad, mantendrán mi voz y las voces de nuestras naciones y pueblos", así recordó la Academia a Littlefeather en un mensaje en Twitter.

El mundo conoció a Sachenn cuando llegó a la ceremonia de los Oscar en 1973, la primera que se televisaba al mundo, para explicar que Marlon Brando no recibiría la estatuilla a Mejor Actor por El Padrino debido al "trato dado a los indígenas estadounidenses por la industria cinematográfica".

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw — The Academy (@TheAcademy) October 3, 2022

Su mensaje fue breve y poderoso al recordar también el caso de Wounded Knee, donde fueron masacrados cientos de apaches.

Aunque fue aplaudida por una parte de la audiencia, también fue recibida con abucheos, gestos racistas y bromas posteriores por parte de los presentadores de la gala, Raquel Welch y Clint Eastwood.

1973: Native American actor Sacheen Littlefeather boo'd (and cheered) by Hollywood at the Oscars before being mocked by Clint Eastwood and almost physically assaulted by John Wayne simply for asking that Indigenous people not to be dehumanized in film.pic.twitter.com/BgOiuBq4hR — Rafael Shimunov (@rafaelshimunov) October 11, 2021

Tuvieron que pasar 50 años para que la Academia de Cine de Hollywood se tuviera que disculpar.

Hace algunas semanas, la Academia organizó una ceremonia en su nuevo museo de Los Ángeles para rendir homenaje a Littlefeather y disculparse públicamente por el trato que recibió durante la ceremonia de los Oscar.

Ahí, la actriz dijo que en aquella ocasión subió al escenario "como una orgullosa mujer indígena, con dignidad, coraje, gracia y humildad".

Sabía que tenía que decir la verdad. Algunas personas podían aceptarlo. Y otras no.

Dijo también que entonces hubo que impedir que la estrella de los westerns John Wayne la agrediera físicamente cuando salía del escenario.

"Cuando subiste al escenario en 1973 para no aceptar el Oscar en nombre de Marlon Brando en protesta por la tergiversación y el maltrato de los nativos americanos por parte de la industria cinematográfica, hiciste una declaración poderosa que continúa recordándonos la necesidad del respeto y la importancia de la dignidad humana", le dijo David Rubin, actual presidente de la Academia.

El presidente de la Academia consideró que Littlefeather soportó el abuso injustificado por pararse a hablar y pedir respeto, mientras que la carga emocional y el daño a su carrera son irreparables, por lo que solamente quedaba pedir perdón.

Aunque Littlefeather era miembro del Screen Actors' Guild, tuvo dificultades para conseguir trabajo en Hollywood, puesto que los directores de casting eran presionados para que la dejaran al margen de los rodajes.

Mientras para Marlo Brando, que ya contaba con un Oscar por protagonizar On the Waterfront en 1954, el rechazo del premio no estuvo seguido de represalias: la Academia sigue considerándolo el ganador de esa edición y lo nominó al año siguiente por Last Tango in Paris.