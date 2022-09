Me pagan menos por tener vagina: Jennifer Lawrence y su fuerte mensaje sobre la brecha salarial

Jennifer Lawrence vuelve a estar bajo los reflectores gracias a su regreso por todo lo alto, donde fue la película de Netflix “Don’t Look Up”, la que puso a la actriz de nuevo en la escena.

Ahora, gracias a la revista Vogue, Lawrence sale de nuevo a relucir al convertirse en la portada de este mes donde la artista dio un fuerte mensaje sobre la brecha salarial que aún existe en Hollywood.

Lee también: ¿Y las mujeres? Ellos son los 10 actores mejor pagados de Hollywood

Además, platicó sobre una etapa complicada que vivió al sufrir dos abortos espontáneos y que trae a colación con motivo de la anulación en el caso Roe v. Wade, el histórico fallo sobre el aborto que derogó la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue (@voguemagazine)

Brecha salarial en Hollywood

En la cinta de Netflix hubo un punto que generó controversia: la diferencia de sueldo entre Leonardo DiCaprio y ella. Según informó en su momento Variety, el actor obtuvo 30 millones de dólares, mientras que la actriz se llevó 25 millones de dólares.

Lawrence cree que a todos los actores a menudo se les paga en exceso, pero eso no hace que la brecha salarial sea menos frustrante.

"No importa cuánto haga. ¿Aún no me van a pagar tanto como a ese tipo, ¿por mi vagina?.

"Supongo que tal vez en algún momento, yo reclame aún más y diga: ‘¿Qué pasa si no es igual?’", expresó.

Sin embargo, la diferencia que sigue existiendo entre hombres y mujeres no ha detenido a la actriz pues tiene en camino su próximo estreno "Causeway".

En la cinta dirigida por Lila Neugebauer , Jennifer interpreta a una veterana de guerra que queda con Trastorno de estrés postraumático (TEPT) y tiene recuperarse de una lesión cerebral.

"Trabajé muy duro. Fue el rodaje más duro de mi vida. Fueron tres años... Espero que la gente la vea. Pero si no, todos vamos a morir de todos modos, así que a quién le importa", señaló.

La actriz estará en el Festival Internacional de Cine de Toronto este mes para el estreno mundial de su nuevo drama “Causeway”, que se estrena el 4 de noviembre por Apple TV.

Jennifer Lawrence sufrió dos abortos

Por otro lado y con motivo del fallo en contra del aborto, la actriz reveló a la revista Vogue que sufrió dos abortos espontáneos antes de dar a luz a su hijo en febrero de este año,

"Tuve un aborto espontáneo sola en Montreal a los 20 años, y sufrí un segundo aborto durante el rodaje de Don’t Look Up.

"Tras los abortos tuve un gran embarazo. Pero cada segundo de mi vida fue diferente. Y a veces pensaba: ¿y si me obligaran a hacer esto?", dijo Lawrence.

Y es que la ganadora del Oscar se dijo decepcionada por dicha anulación y expresó su indignación por el hecho de que las jóvenes en todo el país ahora enfrentan opciones limitadas.

"Es demasiado personal para la existencia de una mujer ver a los hombres blancos debatir sobre el útero cuando no pueden encontrar un clítoris", sentenció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue (@voguemagazine)

Asimismo, habló sobre la situación que ha vivido con su padre y su familia tras una ruptura que hubo debido a su forma de pensar y ver las cosas.

"Trabajé muy duro en los últimos cinco años para perdonar a mi papá y a mi familia y tratar de entender: son diferentes.

"He intentado superarlo y realmente no puedo. Ya no puedo tratar con personas que no son políticas. Vives en los Estados Unidos. Tienes que ser político. Es demasiado terrible. La política está matando gente", manifestó la artista.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Vivo y trabajo en estados azules (demócratas), pero crecí en uno rojo (republicano). La mayoría de mi familia vive en Kentucky y la mayoría vota por los republicanos.

"A pesar de todas las diferencias culturales entre los estados azules y rojos, estoy convencida de que la mayoría de los estadounidenses comparten intereses comunes básicos. Queremos elegir si tenemos hijos o no", concluyó.