Es increíble que sea capaz de hablar: Emilia Clarke revela las secuelas de sufrir aneurismas

Emilia Clarke, famosa por su personaje de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, se sinceró con su público y dio a conocer la batalla más grande que tuvo que enfrentar fuera de la pantalla y en la vida real.

La actriz dio una entrevista al programa de la BBC "One Sunday Morning", donde reveló que sufrió dos aneurismas cerebrales tras la primera temporada de Juego de Tronos a principios de 2011.

Fue durante una sesión con un entrenador personal cuando la actriz comenzó a sentir una fuerte presión en la cabeza. y luego se desmayó en el vestuario pero ¿qué es este padecimiento y cuáles fueron las secuelas de ello? Aquí te contamos los detalles.

¿Qué enfermedad tiene Emilia Clarke?

Emilia contó que cuando se desmayó en aquel momento nadie sabía lo que le pasaba, por lo que no podían darle ningún tipo de medicamento para aliviar su dolor.

"Como nadie sabía qué me pasaba, los médicos y las enfermeras no podían administrarme medicamentos para aliviar el dolor. Finalmente, me hicieron una resonancia magnética y el diagnóstico fue rápido: una hemorragia subaracnoidea (SAH, por sus siglas en inglés), un tipo de accidente cerebrovascular potencialmente mortal".

Entonces, qué es un aneurisma cerebral es una protuberancia en un vaso sanguíneo del cerebro que puede presentar una ruptura y causar sangrado en el cerebro, es decir, un accidente cerebrovascular hemorrágico.

Con frecuencia, la ruptura de un aneurisma cerebral se produce en el espacio entre el cerebro y los tejidos delgados que lo recubren, lo que no sólo pone en riesgo la vida sino que incluso puede causar la muerte. Así que la protagonista de GOT tuvo que ser operada.

La artista dijo que incluso llegó a sufrir un episodio de afasia, un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla.

"De mi boca salían palabras sin sentido alguno y entré en pánico. Nunca había experimentado un miedo como ese. Podía ver mi vida pasar por delante y no valía la pena vivirla. Yo soy actriz, necesito recordar mis textos, y ahora no podía recordar ni mi nombre", reveló Clarke.

¿Secuelas de un aneurisma?

La actriz explicó que dos años después sufrió un segundo aneurisma, que la llevó de nuevo al quirófano en 2013.

Además dio a conocer que en el proceso partes de su cerebro se perdieron a causa de estos accidentes cardiovasculares, algo a lo que muy poca gente llega a sobrevivir.

"Pertenezco a una muy, muy, muy pequeña minoría de personas que sobreviven a eso. Me falta cerebro A veces hasta me provoca risa. En los accidentes cerebrovasculares, básicamente cuando cualquier parte del cerebro no recibe sangre durante un segundo, desaparece. Y así, la sangre encuentra una ruta diferente para moverse, pero luego, lo que sea que falta, desaparece", señaló.

De igual forma destacó lo increíble que ahora es vivir con lo que llegó a perder de su cerebro.

"Con la cantidad de cerebro que tengo inutilizado, es increíble que sea capaz de hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida con total normalidad sin absolutamente ninguna repercusión".

Recuperación de Emilia Clarke

Finalmente, dijo que su recuperación no fue fácil pero que el hecho de estar en la serie de GOT, le dio la fortaleza para seguir adelante con su vida, sobre todo, por el gran personaje que llegó a interpretar.

"El proceso de recuperación de la primera operación fue difícil, pero el segundo fue mucho más duro. Pasé por un periodo de estar muy baja de ánimos la verdad, pero luego tienes que interpretar a esa enorme mujer, y tienes que pasar a través del fuego. Creo que eso me salvó de darle vueltas a mi mortalidad.

"Fue increíblemente útil que Game of Thrones me ayudara y me diera ese propósito", concluyó

Ahora la actriz le ha dado la vuelta a esta batalla, dejando en claro que hay momentos decisivos que pueden ponerte entre la vida y la muerte de un día a otro, por lo que hay que valorar cada momento que pasa. Actualmente la actriz protagoniza la obra "The Seagull" en el West End de Londres.