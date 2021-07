"Lo mataron por cambiar las cosas": Oliver Stone sobre asesinato de Kennedy

CANNES. Con las nuevas pruebas aparecidas en los últimos 30 años mediante la desclasificación de material secreto, el cineasta Oliver Stone cree que es evidente que a John Fitzgerald Kennedy le mataron "porque estaba cambiando demasiado las cosas".

Y aunque asegura que no existe una verdad absoluta y que nunca sabremos exactamente lo que pasó -"yo apenas me acerco", dice-, está convencido de que hubo una conspiración en contra de Kennedy porque "luchó realmente por la paz en el mundo y pagó un alto precio por ello".

La gente joven no sabe mucho sobre Kennedy y esa es una de las razones por las que Oliver Stone considera que hay que seguir reivindicando su figura e investigando lo que pasó aquel 22 de noviembre de 1963 en Dallas.



Eso es lo que él hace en "JFK Revisited: Through The Looking Glass", un documental presentado fuera de competición en el Festival de Cannes que apabulla con los datos y las pruebas sacadas de la ingente cantidad de documentos desclasificados desde que Stone estrenó su filme "JFK" en 1991.



Más de dos millones de páginas se han ido haciendo públicas en los 30 años que han pasado.



Entre las cosas que dejan claro, según afirmó este martes en rueda de prensa el director, es el hecho de que Lee Harvey Oswald nunca estuvo en el sexto piso del almacén de la plaza Dealey de Dallas, el lugar desde el que supuestamente disparó a Kennedy.



"Oswald no estaba en el sexto piso y estaba involucrado con la CIA hasta 1963", justo antes del asesinato. "Las pruebas presentadas por la Comisión Warren, las balas, las armas, las huellas digitales, son fraudulentas" y estaba claro que "hubo un complot, con más de un tirador".



Estos son los principales elementos que aporta el documental de Stone, que se centra en las mentiras de la CIA y en las contradicciones en los testimonios de los médicos que participaron en la autopsia del presidente de Estados Unidos, así como en la supuesta manipulación del cuerpo de Kennedy.



"Había muchas enemigos de Kennedy", afirmó el realizador, para quien lo más importante es descubrir la razón de su asesinato. Aunque en su opinión está claro.

Firmó el primer tratado entre la Unión Soviética y Estados Unidos; estaba buscando la paz en Cuba; quería mejorar las relaciones con Asia y África; planeaba la retirada de Vietnam una vez que ganara las elecciones de 1964."¿Dónde se ha visto a un presidente estadounidense hacer eso tan coherentemente después de él?", se preguntó el realizador, que aseguró que "el motivo por el asesinato fueron los cambios; Kennedy estaba cambiando demasiado las cosas"."Es importante que la gente joven vea la película" porque la muerte de Kennedy ha hecho que Estados Unidos haya vivido una "historia equivocada". "Las cosas han cambiado, pero podemos revertirlas", agregó.Un documental que iba a ser una serie de cuatro horas y que finalmente se quedó en una única película en la que han reunido toda la información disponible sobre el asesinato y que se ha podido realizar porque encontraron financiación en Inglaterra, como subrayó el productor, Bob Wilson.Y preguntado sobre si Kennedy se convirtió en un icono por su temprana muerte y sobre la posibilidad de que su política se hubiera convertido en decepcionante, Stone lo negó rotundamente."Era un hombre de principios" desde que era senador y no los hubiera abandonado. Si él hubiera ganado las elecciones en 1964 y luego su hermano Robert en 1968, habría habido 16 años de un Gobierno muy diferente. "No estaríamos donde estamos hoy".Stone también tuvo tiempo de hablar de la actualidad, de la necesidad de que Estados Unidos y Rusia se entiendan ante la amenaza del cambio climático y expresó su esperanza de que la nueva administración americana de Joe Biden acabe con la política de hostilidades hacia China, Irán, Venezuela o Cuba.

Y sobre la situación en su país afirmó que "hay más censura de la que pensamos", en las redes sociales y en los medios de comunicación, que no informan de lo que está realmente pasando en el mundo. "Es triste".



Sobre sus nuevos proyectos dijo que ahora su gran preocupación es el CO2 y está preparando una película sobre todas las formas posibles de proporcionar energía limpia al mundo