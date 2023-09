Paul McCartney abre nueva fecha en el Foro Sol: boletos estarán a la venta esta semana

Luego de anunciar la que podría ser su última visita a México, Paul McCartney abrió sumó una nueva fecha a su presentación en el Foro Sol de la CDMX le mes de noviembre.

A través de sus redes sociales, el ex integrante de The Beatles dio a conocer que el próximo 16 de noviembre dará su segundo espectáculo en el Foro Sol como parte de su gira Got Back Tour.

La preventa para fans se realizará este 5 de septiembre a las 9:00 horas, mientras que la venta general tendrá lugar el 8 de septiembre a partir de las 14:00 horas.

¿Cuánto costarán los boletos del concierto de Paul McCartney?

Sí quieres tener uno de los mejores lugares para bailar y cantar con Paul McCartney, tendrás que utilizar tus ahorros, pues la zona más cara costará más de 12 mil pesos más los cargos, te mostramos los costos por zona:

DIAMANTE $12,080.00

PLATINO $6,580.00

ORO $5,580.00

ROSA $5,080.00

MORADO $4,480.00

AZUL $3,880.00

GENERAL B $1,180.00

VERDE A $3,080.00

NARANJA A $2,480.00

VERDE B $1,980.00

NARANJA B $1,580.00

VERDE C $980.00

NARANJA C $680.00

Hasta el momento la gira de Paul McCartney contempra 13 presentaciones en Estados Unidos, en ciudades como Baltimore, Hollywood y Los Angeles. Mientras que en Brasil visitará Brasilia, Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte y Curitiba.