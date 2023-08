Paul McCartney: ¿La sexta es la vencida?

Este 2023 será recordado por eventos artísticos que pasarán a la historia como irrepetibles y legendarios. Y a la lista de recuerdos tendremos que sumar la sexta y quizá última visita de Paul McCartney a México, la cual se empalma con el 30 aniversario de sus primeros conciertos en nuestro país.

Aquellos eventos legendarios del 25 y 27 de noviembre de 1993 se suman a otras dos primeras visitas de otras dos mega estrellas: Madonna, que trajo su Erotica Tour y Michael Jackson, que dio su último concierto de la Dangerous World Tour en el Estadio Azteca, el 11 de noviembre de ese año.

En aquella ocasión, Macca vino a México con The New World Tour, la gira que promovía su último álbum, el ecologista Off the Ground. Disco del cual se extrajo su hit más sonado en la radio mexicana en décadas hasta este momento, "Hope of Deliverance".

Los conciertos de aquella gira abrían con el cortometraje Peta, friends of the world, dirigido por Richard Lester, para comenzar inmediatamente con "Drive my Car", el mega clásico de Rubber Soul.

De aquella gira quedan muchos recuerdos que seguramente los más jóvenes no tienen en el radar, pero que quienes estuvimos ahí, tenemos presentes aún. Arturo López Gavito se convirtió en el primer periodista mexicano en entrevistar a Paul McCartney; los boletos se agotaron en cinco minutos; el que ahora conocemos como Foro Sol se creó precisamente para que McCartney pudiera venir a México, aunque un mes antes fue estrenado por Madonna; el espectáculo de los encendedores enloqueció al mismo Paul, que se quedó impactado y recuerda siempre: "son el único público del mundo que hace esto… ustedes están locos".

Las pantallas de The New World Tour eran las más grandes y avanzadas del Mundo hasta que llegó el Pop Mart de U2, que por cierto también usó como venue al Foro Sol y fue grabado y transmitido ahí mismo, para todo el planeta cuatro años después.

A la primera visita de Paul McCartney a México hay que sumarle las otras visitas posteriores: 2002, 2010, 2012, 2017.

En 2002, año de la segunda visita de Macca a México, las cosas habían cambiado. Paul dio tres conciertos en el Palacio de los Deportes el 2, 3 y 5 de noviembre. Los que estuvimos ahí recordamos su buen español, que aprendió en su formación básica: "Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, así lo he visto yo."; el 2 de noviembre recordó a sus difuntos y dijo en español "hoy en el día de los muertos recuerdo a mi amada Linda", para ejecutar un trío de rolas más que poderoso, "My Love", "Something" para su hermanito George y "Here Today", para su socio y amigo John Lennon.

Faltan algunos meses para el recital del 14 de noviembre en el Foro Sol, y la expectativa por este concierto crece cada día





Casi una década después, Paul regresó al Foro Sol para dar tres conciertos, el 25, 26 y 27 de mayo de 2010. A los 67 años ya se hablaba de "la última vez". Sin embargo en esa década Paul McCartney no solamente regresó a los escenarios mexicanos, los extendió y se sumó a los récords de nuestra ciudad.

En 2012, también en mayo, tocó en el Estadio Azteca y dos días después, el 10 de mayo, dio el concierto más grande en el Zócalo de la Ciudad de México, 300 mil personas, audiencia que fue superada por Justin Bieber y Los Fabulosos Cadillacs algunos años después.

"Es un regalo para las mamás en el día de las madres", dijo en español. Un lustro después, Paul volvió al Estadio Azteca, y también tocó en Guadalajara en el Estadio Omnilife. Aquella ocasión Macca sumó a su repertorio "I Wanna Be Your Man", "esta es una canción que escribí para una pequeña banda, se llaman Los Rolling Stones" Acababa de pasar muy recientemente el sismo del 19 de septiembre, y en el inconsciente colectivo chilango aún estaba abierta la herida que dejó el terremoto.

Después de Brasil, México es el país más visitado por el ex Beatle en América Latina, y la Ciudad de México es la primera ciudad no inglesa en convertirse en parte del ideario macartniano, en la canción "The Back Sit of my Car" del disco Ram de 1971. Curiosamente esta canción jamás la ha tocado en México. ¿Será en 2023 el año en que Paul la toque por primera vez para su público mexicano?





Este martes 29 hay una preventa para superfans, seguida de otra para no tan fans y luego una para tarjetahabientes, antes de la venta abierta al público

¿Estará mejor asesorado que en las ocasiones anteriores al respecto de sus hits en nuestra tierra? No sólo "The Back Sit of my Car" ha sido excluida de los shows mexicanos, temas como "Monkberry Moon Delight", "I'll Give You a Ring" o "Young Boy" que fueron éxitos locales aquí en México, también han sido ignorados en los tracklists.

En noviembre de 2023 puede ocurrir la última visita de Paul McCartney a México. Lo dejamos como una posibilidad, porque con él no se sabe. A los 81 años el ex Beatle que es vegetariano y practica la yoga a diario está en mejor condición física que muchas personas con la mitad de su edad. Además, algo que cuenta muchísimo en el negocio de la música, es que estar en uno de sus conciertos es la experiencia más cercana a la de presenciar un show de The Beatles, aquella banda que fue censurada en 1965 por el entonces regente del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu. En ese año Los Beatles estaban programados para tocar en el Estadio de la Ciudad de Los Deportes, que ahora llamamos Estadio Azul.

Ahora faltan algunos meses para el recital del 14 de noviembre en el Foro Sol, y la expectativa por este concierto crece día a día, y se nota, por ejemplo la incredulidad de que sólo haya una fecha anunciada, en un venue que hay que decirlo, le queda pequeño a Paul McCartney; las terribles preventas que amenazan con dejar a mucha gente fuera de este suceso, este martes 29 de agosto hay una preventa para super fans, previamente registrados en la página oficial del músico, seguida por otra preventa para no tan fans y luego queda la preventa para tarjetahabientes, y ya después al público en general, el que siempre se queda afuera, porque cuando tiene su turno ya todo está agotado.