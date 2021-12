¿Por qué David Chapman asesinó a John Lennon? El homicida narró su versión

Un día como hoy, de hace 41 años, las calles de Nueva York lucían como cualquier otro tarde común; la gente transitaba por las ajetreadas avenidas mientras los pensamientos de las personas "sonaban" en la profundidad infinita del cielo.

➡️ Estos son los cinco famosos que lucharon contra el SIDA

Dentro de tales pensamientos resaltaba uno, uno con tono siniestro, uno que incitaba a marcar la historia de la música, lastimosamente, para mal, con cuatro detonaciones que acabaron con la carrera de una de las leyendas del rock inglés.

Mark David Chapman esperó dos días en Nueva York para cometer su crimen, asesinar a John Lennon, músico, escritor y compositor de The Beatles.

Durante una entrevista con Larry King, Chapman, sereno y con la mirada de piedra, confesó a King cómo ocurrió este acto atroz.

¿Sabías que lo ibas a matar?, interrogó el periodista, a lo que simplemente contestó Chapman: "Absolutamente. Traté de no hacerlo, recé para evitarlo. Pero había algo dentro mío que me llevaba hacia allá inevitablemente".

¿Cómo ocurrió el asesinato de John Lennon?

Celebridades Dios salve a la Reina; el día en que Queen llegó a Puebla

Chapman llegó a Nueva York un 6 de diciembre del 80, dos días antes del atentado. El asesino aparentaba ser como cualquier otro fanático del "Cuarteto de Liverpool", pues dentro de su maleta habría empacado una docena de discos de The Beatles y algunos más de Lennon como solista.

El sujeto se alojó en el Sheraton de Nueva York, pero eso no impedía que visitara continuamente la Calle 72 frente al Central Park, donde Yoko y Lennon vivían.

Una vez ubicada la casa del inglés, Chapman visitó el parque muy temprano para montar su letal guardia, la que esperaría hasta el avistamiento de Lennon. Mientras esperaba, el asesino leía "El Guardián entre el Centeno" (The Catcher in the Rye), novela de Salinger donde escribió en su primera página: "Yo soy Holden Caufield. Esa es mi declaración".

Lennon salió de su hogar mientras el sujeto lo acechaba. Como un fanático cualquiera Chapman se acercó con una copia del Double Fantasy en la mano y con mucho ánimo se acerco al guitarrista para tener su autógrafo.

El Beatle accedió ¿Qué podía salir mal?, firmó su álbum y sin más asesino y víctima se miraron a los ojos por algunos segundos. John dio media vuelta y, en ese preciso momento, Mark David Chapman abrió fuego contra el inglés; en total fueron cuatro balazos los que acabaron con la vida de Lennon.

La ciudad de Nueva York de un momento a otro se tornó gris, las calles estaban congeladas, mientras que la número 72 brillaba por las sirenas de patrulleros que arribaron a atender lo ocurrido.

José Perdomo, portero del edificio donde vivía Lennon y quien ayudó a detener a Chapman y, una vez que pudo despojarlo de su arma le cuestionó: “¿Sabes lo que hiciste?”.

Champan sin rechistar respondió con voz fría: "¡Sí! Le disparé a John Lennon. . . "

El músico inglés fue asesinado a los 40 años de edad, un 8 de diciembre de 1980.

Pero ¿Qué llevó a Mark David Chapman a asesinar a John Lennon?

De acuerdo con información revelada por las autoridades policiales de aquella ciudad, David Chapman era un hombre violento que maltrataba a su mujer e hijo. Durante las audiencias con los uniformados el asesino contó que durante su adolescencia soñaba con matar a su propio padre para terminar con "el infierno" de calor que había por el clima.

Para 1977 Mark viajó a Líbano donde se presentó su intento de suicidio, lo que lo orilló a ser internado en el psiquiátrico en dos ocasiones distintas.

Las autoridades periciales determinaron que el actuar de Chapman se derivó por sus trastornos mentales y, al ser cuestionado de ello durante su audiencia, Chapman se declaró culpable.

No obstante en una de sus audiencias para su liberación Chapman señaló había asesinado a Lennon ya que buscaba aceptación y una gloria personal.

Sin embargo, mientras los años avanzan, el asesino cambia la versión de los actos. En su última audiencia el asesino comentó que tuvo la necesidad de asesinar a John Lennon luego de haber escuchado el disco Dgt. Peppers Lonely Heats Club Band pues "en aquél momento lo percibí y, equivocadamente, lo juzgue como un hipócrita", refiriéndose al músico.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Algunas teorías también apuntan a la novela que estaba leyendo de Salinger, pues en la entrevista mencionada con Larry King, Chapman declaró que era culpa del libro por meterse dentro de su mente y no poder salir de allí.

“... Imagine all the people, livin for today…”





















TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music