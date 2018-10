¿Por qué Jesse y Joy llamarán a votar en elecciones de noviembre en EU?

Los hermanos Jesse y Joy, reconocido dueto musical, tienen programados conciertos acústicos en Esados Unidos en los próximos días que se denominarán "Electriza el voto", durante los cuales harán un llamado a salir a votar en las elecciones de noviembre próximo.

Los músicos, nacidos en este país de padre mexicano y madre estadunidense, harán la invitación a votar con la consigna de que “si no lo haces serás culpable de lo que resulte”.

OMG! Tras salida de participantes en Exatlón, te presentamos a los nuevos integrantes del equipo azul

“Nuestra invitación será a que se registren, a los que ya lo están que voten y no se queden conformes con que nada puede cambiar y que sea escuchada la voz de los latinos en las urnas”, dijo a Notimex Jesse.

“Habiendo cerca de 27 millones de posibles votantes latinos es alarmante que solo haya cerca de 12 millones de registrados y eso debe aumentar, es necesario y urgente”, señaló al tiempo que anotó que cada año un millón de jóvenes son elegibles para registrarse.

“Si no se registran, si no votan, si no se expresan en las urnas terminarían siendo culpables de quien termina quedando. Es importante que hagan escuchar su voz por ustedes, por ellos, por sus familias y hasta por aquellos que no pueden votar”, sentenció.

“Nuestro llamado es solo a votar, no lo queremos inducir a que sea por demócratas o republicanos, porque al final la decisión será precisamente de los votantes”, aclaró el dueto ganador de un Grammy y seis Grammy Latino.

“Tenemos la doble ciudadanía y gracias a ello podemos ver la fuerza que hay en la unión, así como en los privilegios que gozamos de poder entrar a un país con esa paz y tranquilidad”, indicó.

“Por ello nos sentimos más responsables y con más ganas de ayudar a nuestros hermanos hispanos y a todos los inmigrantes tratando de hacer algo un poquito más”, anotó.

“Amamos todo lo que es la música y como esa herramienta, ese imán, puede crear conciencia en muchas cosas a que se registren y voten y que al final sea decisión de ellos”, abundó.

Jesse compartió que gracias a una seguidora fue que hicieron un video de su éxito “Un besito más”, que inicialmente fue compuesto como un tributo a su desaparecido padre.

“Nuestra seguidora nos decía que esa canción le hacia recordar a su madre, le dimos el pésame pero ella nos respondió que su madre no había muerto sino que había sido deportada y que extrañaba tenerla a su lado”, dijo.

“Ahí nos dimos cuenta que la canción tenía ese poder de ser retomada por muchas personas que no tienen cerca a su ser querido y en esto muchos niños que han sido separados de sus padres sufren por esta pérdida injusta”, expresó.

Gossip Diez razones para no perderse el FIC de Morelia

“No puede ser posible que haya niños separados de sus padres y que terminan siendo huérfanos en este país aunque sus padres estén vivos en otros lugares”, enfatizó.

Jesse compartió que su campaña por el voto la matendrán en sus conciertos acústicos que tendrán a partir de este 23 de octubre en San Diego, el 24 en Pomona, California, para después seguir por Texas y Arizona.

Esta no es la primera vez que Jesse y Joy se involucran en eventos de promoción del voto ya que han trabajado de manera conjunta con Amnistía Internacional y con el Concilio Nacional La Raza.

En esta campaña el dueto se ha aliado con UnidosUS, la organización para la defensa de los derechos civiles de la comunidad hispana más grande del país.

“A veces muchas cuestiones de racismo y discriminación vienen por un poco de miedo y por ignorancia y muchas veces estamos acostumbrados a ver cifras que no reflejan la realidad”, apuntó.

“Queremos que las conozcan, que sepan que son personas con familias al igual que ellos y creo que está claro el ejemplo porque Estados Unidos es una de las naciones más poderosas de la tierra y es por la diversidad y la multiculturalidad, unidos somos más fuertes”, aseveró.

Jesse manifestó que esta serie de conciertos acústicos serán un paréntesis antes de arrancar su nueva gira que coincidirá con el lanzamiento del que será su nuevo álbum.

OMG! De youtubers a cantantes, los Polinesios estrenan canción con productor de One Direction

Gossip ¡Por fin! Este es el primer tráiler oficial de Narcos: México

OMG! Emma Watson encuentra a su media naranja ¡No vas a creer quién es!