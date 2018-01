¿Qué juguetes recibieron los actores cuando eran pequeños?

¿Quién no recuerda la emoción de levantarse un seis de enero por la mañana para comprobar que los Reyes Magos habían llegado a nuestra casa? Mirar bajo el árbol de Navidad y ver los regalos que nos habían dejado. Abrir esa envoltura y enamorarnos desde el primer instante de ese regalo que tanto queríamos… o pasar un mal rato cuando lo que encontramos ahí no era lo que esperábamos. Tal vez encontrar una nota de Melchor, Gaspar y Baltasar diciéndonos que quizá no habíamos sido los mejores portados, pero que confiaban en que el próximo año esto cambiaría.

Hoy un grupo de actores de las obras La estética del crimen, El Rey Léon, Bajo terapia, Mentiras y El hombre de la Mancha comparten sus recuerdos y fotos de cuando eran niños y los Reyes Magos les trajeron sus regalos.

"Lo que más disfruto de ese día desde niño es la Rosca de Reyes, lo que significa y el misterio de saber a quién le toca el niño y lo que traía la rosca”: Miguel Conde

"Era la noche más emocionante del año. Escribía tres cartas: una que dejaba en mi zapato, otra que amarraba a un globo y lo soltaba, y otra con la que me dormía en la mano”: Carlos Rangel

"Siempre he sido muy apegada al ballet y muchos de mis juguetes más apreciados han sido relacionados con esa disciplina. Yo tenía una Barbie bailarina igual a mí: con un vestido de princesa bailarina y zapatillas”: Wendy Braga

"Siempre he tenido lindos recuerdos de los Reyes. Siempre me traían lo que pedía. Una vez me trajeron un pack de concierto con una guitarra de juguete y un pedestal con un micrófono de mentira. Me sentía todo un rockstar”: Agustín Argüello

"En esta foto yo tenía siete años. Los Reyes Magos nunca traían lo que yo pedía”: Ceci Ponce

"Tengo esa cara porque no me llegó lo que quería”: Lorena de la Garza

"Soy la menor de cuatro hermanas y solía heredar juguetes usados, pero siempre establecí con ellos una nueva relación que les convertía en mis tesoros más preciados”: Guadalupe Lancho

"Mi juguete creo que siempre se encontraba afuera como un pasamanos, una cancha de futbol, un coche o en una bicicleta... Lo que más disfrutaba era salir a jugar y compartir con mi familia y mis amigos”: Gabriel Navarro