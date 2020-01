Queen se une concierto benéfico en Australia para enfrentar incendios

La banda británica Queen actuará el próximo 16 de febrero en el concierto Fire Fight Australia que se llevará a cabo en Sídney, para recaudar fondos, esto con la finalidad de atenuar los daños ocasionados por los incendios en el continente de Oceanía.

Con Adam Lambert como vocalista, Queen se unió al elenco de estrellas que se presentarán en el escenario del estadio Anz, informó la agrupación en su página web y redes sociales. Por estas acciones altruistas harán una pausa a su gira The rhapsody tour de Australia.

En el show que tendrá duración de aproximadamente nueve horas, los admiradores de celebridades como Alice Cooper, Amy Shark, Baker Boy, Delta Goodrem, Grinspoon, Guy Sebastian, Hilltop Hoods, Icehouse, Illy, Olivia Newton-John, Peking Duk, Pete Murray, Tina Arena, William Barton, entre otros.

Podrás seguir el concierto a través de las redes sociales oficiales así como donar a través de la página Fire Fight Australia

Proud to be performing with @QueenWillRock at #FireFightAustralia this February!! Help us support national bushfire relief. Tickets go on sale TODAY at 12pm AEDT from https://t.co/XPRNQrdnZ6 pic.twitter.com/aCKwy3NN6r — ADAM LAMBERT (@adamlambert) January 12, 2020

El guitarrista de la banda Brian May, fue el primero en dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales; compartirá el escenario con sus compañeros, Roger Taylor y Adam Lambert

Ver esta publicación en Instagram YES !!! It’s official. We’re donating our stage from our QAL show the previous night in Sydney for this great line-up of talent to raise money for Bushfire Relief. 💥💥💥💥 FIRE FIGHT AUSTRALIA will kick off from 1pm and run till late at ANZ Stadium, Sydney Olympic Park on Sunday 16 February 2020. Tickets go on sale at 12 Noon (AEDT) today at www.ticketek.com.au and are priced at $100, $85 and $70 with an option to make further contributions to bushfire relief during purchase. Ticketek Australia is the only authorised seller of FIRE FIGHT AUSTRALIA tickets. Do not pay more than the prices listed for your tickets. All concert ticket profits and all contributions through Ticketek will go towards key organisations providing vital “Rescue”, “Relief and Recovery” and “Rehabilitation”. • “Rescue” – Rural and regional fire services in affected states • “Relief and Recovery” – Red Cross Disaster Relief and Recovery • “Rehabilitation” – The RSPCA Bushfire Appeal Fans can also donate to bushfire relief through www.firefightaustralia.com All Media Enquiries: media@firefightaustralia.com All Other Enquiries: info@firefightaustralia.com Bri Una publicación compartida de Brian Harold May (@brianmayforreal) el 12 Ene, 2020 a las 10:59 PST

Los innumerables daños ocasionados por los siniestros registrados en Australia, han provocado la muerte de 24 personas, más de 2 mil viviendas afectadas así como pérdida de flora y fauna.