Desde helicóptero, lanzan comida para animales sobrevivientes de incendios en Australia

Los animales muertos debido a los devastadores incendios forestales en Australia ascendieron a 1.25 millones hasta el último reporte el 8 de enero por autoridades locales. Debido a esto el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Matt Kean, realizó la iniciativa de lanzar verduras desde helicópteros para las especies sobrevivientes del desastre natural.

A través de Twitter, el ministro publicó los miles de kilogramos en verduras, primordialmente zanahorias y papas, siendo lanzados en distintos helicópteros para posteriormente ser repartidas en las zonas afectadas.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei — Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020

El lanzamiento se llevó a cabo en el servicio de Parques Nacionales y Vidas silvestres a nombre de Operación Wallaby Rock. A través de twitter, el gobierno compartió un video donde se observa las miles de verduras cayendo desde los helicópteros y los animales afectados se acercan.

Matt Kean, señaló que: “Muchos canguros logran sobrevivir al fuego, pero quedan desprovistos de alimentos naturales a medida que el fuego elimina la vegetación alrededor de su hábitat”.

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL — Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 12, 2020

La operación Wallaby Rock tiene el objetivo de que los animales sobrevivan de una forma que evite su muerte.