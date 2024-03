Quién es Guillermo, el mexicano que da shots de tequila a las estrellas de Hollywood

Los Premios Oscar tuvieron distintos momentos divertidos, como la reacción de Martin Scorsese a la presentación de Ryan Gosling con “I’m just Ken”, o la aparición de John Cena desnudo. Otro de los momentos virales fue protagonizado por Guillermo Rodríguez, el comediante mexicano que repartió shots de tequila a las estrellas de Hollywood.

Guillermo no solo apareció en la ceremonia de los Premios Oscar 2024, el comediante lleva cuatro años repartiendo shots a los asistentes del evento en el que se premia a lo mejor de la industria del cine. La historia sobre cómo descubrieron su talento es igual de graciosa que su sección en los Oscar.

El comediante, Guillermo Rodríguez, durante cuatro años consecutivos se ha encargado de repartir shots de tequila Don Julio, empresa aliada de Jimmy Kimmel, el presentador de los Premios Oscar y además tiene un programa en el que Rodríguez tiene una sección.

¿Quién es Guillermo Rodríguez, el mexicano que repartió shots en los Premios Oscar?

Guillermo Rodríguez es un mexicano originario de Zacatecas, pero por razones del destino decidió irse a trabajar a Estados Unidos. El zacatecano tenía dos trabajos, por las mañanas era camarero y en las tardes era el guardia de seguridad del show “Jimmy Kimmel Live!"

En 2003 Guillermo Rodríguez acudió a un día de trabajo más como guardia del programa de televisión. Todo se desempeñaba normal, esta que le tocó un día cansado que le cambiaría la vida.

Un día, Guillermo Rodríguez vio un carro abierto y ante su cansancio, por tener otro trabajo en las mañanas, decidió entrar a dormir. El auto era del director musical del show. Cuando terminó el programa, el director vio a Guillermo, quien lejos de apenarse le respondió: “intento dormir, lo siento mucho”.

Ante su divertida respuesta, el director lo invitó a un sketch. Guillermo aceptó porque creía que sería una experiencia más, la cual, debido al éxito, se repitió constantemente; incluso ya tiene una sección titulada “Guillermo´s Hollywood Round-up”.

El éxito de su sección lo llevó hasta los Premios Oscar, donde ya es reconocido por llevar un saco dorado y hacer la publicidad del tequila de forma graciosa, como en esta gala en la que le declaró su amor a la actriz Charlize Theron.