Netflix lanza nuevo tráiler de la segunda temporada de Rebelde, ¿habrá más sorpresas?

A tan solo unos días del estreno de la segunda temporada de Rebelde, Netflix liberó un tráiler antes del lanzamiento en donde podemos ver un poco más de la rivalidad musical, las tensiones amorosas y los conflictos entre nuestros protagonistas.

Sin embargo, uno de los momentos que más impresiono a todos los fanáticos es que en unos pocos segundos se puede observar que ocurre un asesinato en el Elite Way School.

Según se observa en el tráiler, los enfrentamientos entre los estudiantes del colegio comienzan tras el anuncio de que el programa de excelencia musical cuenta con un nuevo director: el señor Bauman, quien propone ayudarles a lanzar su disco, pero sólo a uno de los estudiantes, lo que podría separar para siempre a la banda.

Con el anuncio de la fecha de estreno de la segunda temporada, Netflix sorprendió a los fanáticos con su primer sencillo del segundo soundtrack, así como un nuevo videoclip musical.

Se trata de Siempre Rebeldes, una canción pop, con toque dance y electro, que de inmediato ha conquistado el agrado de más de uno.

Los fanáticos tras escuchar el sencillo, quedaron muy contentos, pues se respetó la mística de la banda original al interpretar canciones más enfocada en el pop, que en nuevos géneros populares como el reggaetón o el trap.

Al fin y lo mejor es que siguen respetando la esencia pop que tenía RBD.

Que bueno que no hacen reggaetón como en su momento lo hizo Like, cosa por la que tal vez no tuvieron éxito la verdad

El video está muy padre porque ahora sí se ve presupuesto y concepto, cada vez agarra mejor forma esta banda

¿Cuándo sale Rebelde: Segunda temporada?

La nueva entrega de la producción mexicana que estará llena de drama, romance y conflictos, pero sobre todo más música, llegará a la plataforma de streaming el próximo 27 de julio.

¿De qué tratará la segunda temporada?

Tras formar al grupo Rebelde, nuestros protagonistas conocen a un nuevo maestro que valora más el talento individual. Ese talento lleva a nuestros personajes a buscar su propia voz y para hacerlo, tendrán que enfrentarse a ellos mismos.

En la segunda temporada de Rebelde vuelven Andrea Chaparro (MJ), Alejandro Puente (Sebastián Langarica), Selene (Andi), Sergio Mayer Mori (Esteban), Azul Guaita (Jana Cohen), Franco Masini (Luka Colucci). Además de Gigi Grigio (Emilia), Jerónimo Cantillo (Dixon), y Saak (Okane).

Cuenta con la participación especial de Estefanía Villarreal, que regresa en el mismo papel de Celina Ferrer, Flavio Medina (Gus Bauman). Todos bajo la dirección de Santiago Limón y la producción de Propagate y Woo Films.

¿Estarán los actores de la versión del 2004?

Aunque solo se ha confirmado la presencia del elenco que participó en la segunda temporada, muchos fanáticos esperan la incorporación de nuevos personajes, ya que Netflix ha sido muy cauteloso con los detalles y solo ha reglado la primicia de que habrá un nuevo rebelde en la banda.

De la misma manera, la integración de actores de la versión del 2004 así como su regreso a los roles que en algún momento llevaron a la fama mundial a otros integrantes como Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann, sigue con altas expectativas.