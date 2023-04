Rihanna regresa a la pantalla grande: dará voz a Pitufina en la nueva cinta de Los Pitufos

La productora Paramount Pictures anunció su nueva película, lo increíble es que contará con la participación de la cantante Rihanna. Se trata de "Los Pitufos", cinta en la que la barbadense prestará su voz a Pitufina, la única mujer que habita en la Aldea Perdida.

Aunque todavía se desconocen detalles importantes como el nombre oficial de la cinta, se sabe que además de darle voz a uno de los personajes más importantes dentro del mundo azul, Rihanna será la productora de la película.

La intérprete de "Diamonds" nominada los Oscar por la canción "Lift Me Up", en Black Panther: Wakanda for ever, también se encargará de musicalizar la nueva entrega de Los Pitufos.

Fue durante el evento de Cinema Con, que la también empresaria detalló que la personalidad de Pitufina dará un giro, pues se le verá siento ruda, lo cual representará todo un reto para la cantante, aunque aseguró que ha disfrutado el proceso creativo de la película animada.

La nueva entrega de Los Pitufos será dirigida por Chris Miller y Matt Landon. A pesar de que la caricatura se transmitió en la década de los ochenta, fue hasta 2011 que se hizo la primera cinta animada y probablemente sea en febrero de 2025 cuando podamos ver en cines este nuevo proyecto.

Just announced! @Rihanna will star as Smurfette in the upcoming @SmurfsMovie! — CinemaCon (@CinemaCon) April 27, 2023

Por el momento se desconocen los detalles de la trama y a los otros participantes del elento. Esta sería la segunda película animada en la que participa Rihanna, pues en 2015 hizo su debut en el doblaje con Home: no hay lugar como el hogar, donde también prestó su voz a la protagonista Gratuity Tip Tucci.

Otras de las producciones donde ha participado la cantante, productora y empresaria Rihanna han sido Oceans' 8: Las estafadoras, Guava Island y Triunfos robados 3: Todo o nada.