Roberto Carlos muestra su "Amor sin límite"

Después de 25 años de no lanzar un disco inédito completamente en español, Roberto Carlos presenta su álbum Amor sin límite, en el que incluye duetos con Alejandro Sanz y Jennifer López.



“Muchas cosas sucedieron en estos años y yo siempre estuve dispuesto a hacer un disco en español, pero comenzaba y no terminaba. De repente lanzaba un par de canciones pero nunca el disco completo. Un día me di cuenta que tenía que lanzar un disco completo en español porque es un público que me ha dado mucho cariño. Uno o dos discos de vez en cuando, no es suficiente”, explicó el cantautor brasileño durante su visita a México.

Roberto Carlos es considerado uno de los mejores artistas brasileños de todos los tiempos y Rey de la música latina, ha logrado vender más de 150 millones de copias a nivel mundial, sin embargo aseguró que en sus más de 50 años de trayectoria artística, él nuncase ha sentido de esa forma.

“Esta cuestión de rey es algo que recibo con mucho cariño y mucho amor, pero no me considero así. La primera vez que me llamaron así yo me quedé muy incómodo porque no me sentía así. En Brasil es muy común que, cuando paso, me llamen El rey, es algo que acepto, pero no me considero así”, explicó el brasileño, quien se presentará en los próximos días en Puebla, Guadalajara y Querétaro.

El hombre que con sus letras ha demostrado saber querer, aseguró que nunca dejará de cantarle al amor y a la mujer, la musa que lo ha inspirado a lo largo de los años y que ha sido la protagonista de sus más grandes éxitos. Por ello, en este disco le habla a Esa mujer, esta vez acompañado de la voz de Alejandro Sanz.

“Siempre he cantado canciones de amor a las mujeres. Creo que las mujeres han recibido las canciones que hago con mucho amor y cariño. Me gusta hablarle al amor. Es un honor para mí tener en este disco a alguien tan grande como Alejandro, que tiene un estilo muy especial de cantar” comentó.