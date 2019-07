Roberto Sosa y su pasión por la actuación

Para Roberto Sosa sobrevivir a la actuación va más allá de tener trabajo o estar vigente en el gusto del público, se trata de mantener presente el amor por esta profesión frente a las adversidades, "eso es lo que nos mantiene fuertes, nos lleva a seguir tocando puertas una tras otra hasta que logramos ser parte de un equipo, luego, continuar avanzando ya que también se trata de superarnos a nosotros mismos", señaló.

Entrevistado en el teatro Jorge Negrete donde daría una charla con sus compañeros actores, principalmente con las nuevas generaciones, Sosa asegura que siempre habrá adversidades que vencer, pero principalmente las propias, "hay que tener conciencia que debemos de crecer, aprender nuevas técnicas, probarnos con nuevos personajes, llevo cuarenta años en esta profesión y hemos hecho de todo afortunadamente, el actor debe de ser un camaleón, un día ser un dulce y al otro, un verdadero monstruo", aseguró.

Roberto Sosa también es parte del elenco de la nueva serie de Fox Sitiados, donde comparte créditos con Poncho Herrera, Eréndira Ibarra y Juan Manuel Bernal, bajo la dirección de Sebastián del Amo, con quien trabajó en la película El proyecto mongol.

"Sí, fue una experiencia bastante especial, ahí nos vimos muchos actores que no pensábamos estar dentro de un mismo proyecto, está Chabelo, Damián Alcázar, Eugenio Derbez, entre otros y tengo buena amistad con Sebastián del Amo, hay nuevos proyectos que estoy viendo con él, pero hasta que no se concreten no puedo adelantarte nada de eso", señaló.

Sobre su trabajo con Fox, donde a lo largo de ocho capítulos será el compañero de batallas de Poncho Herrera y Roberto Sosa no ocultó su sorpresa que le dejó la producción, "cuidaron todos los detalles, son muy profesionales con los tiempos, los horarios, el vestuario y los diálogos en especial, pues se trata de un México de 1620 donde el lenguaje era prácticamente muy diferente al que conocemos, era la colonia española, pero también había criollos y muchos piratas que llegaban a México por Veracruz, así que quedé sorprendido con el trabajo de investigación que hicieron".

Por último, reveló que nuevamente se integra a una serie para televisión, se trata de Preso número uno, donde comparte créditos con Erick Hayser, Alejandra Ambrosi, Otto Sirgo, Damián Alcázar, Arturo Peniche y la guapa Maria Seoane, "es una historia muy vigente, nada que ver con narcos o balazos, es una serie de intrigas políticas donde las traiciones estarán a la orden del día".

Por último, aseguró que el cine mexicano va por buen camino pero hay que ser realistas porque a pesar de lo que se diga, se mantiene a flote, "la crisis para reactivar el cine como se debe viene desde hace décadas, ninguno de los gobiernos anteriores le ha brindado el apoyo que se requiere, éste no va a ser la excepción, donde hay crisis económica, de empleos y de conciencia lo primero que se castiga son los presupuestos para las artes y el entretenimiento, así que como siempre, seguiremos luchando contra corriente, sólo el público es el que no deja morir esta industria con su asistencia a las salas de exhibición", finalizó.