Roger Waters regresa a México en el Palacio de los Deportes

Roger Waters, el exlíder de la legendaria banda Pink Floyd regresa una vez más a nuestro país confirmando su amor por el público Azteca.

"México City! We are coming", así fue como el genio musical confirmó desde Twitter su regreso.

Considerado la mente detrás de los discos más emblemáticos de la agrupación, Waters tiene previsto estar en tierra Azteca el 7 de octubre con una presentación en el Palacio de los Deportes.

Esta visita forma parte de su gira con el tour titulado "This is not a drill", misma que inició el pasado 23 de enero y que abarca principalmente ciudades de los Estados Unidos.

La fecha de adquisición de los boletos estará disponible el próximo 10 de febrero en punto de las 11:00 horas.

Recordemos que la última vez que pisó tierra Azteca fue con su gira US+THEM a finales del 2018 con diversas presentaciones en la CDMX, Monterrey y Guadalajara.