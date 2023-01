Sam Smith sorprende a fans mexicanos: abre nuevas fechas en CDMX y Monterrey para su gira Gloria

El pasado 5 de enero Sam Smith sorprendió a sus fans con el anuncio de su nueva gira tras el lanzamiento de su reciente álbum "Gloria", sin embargo, en nuestro país el éxito ha sido tal que el cantante anunció nuevas fechas.

A través de sus redes sociales, el cantante emitió un mensaje en el que destacó que gracias a la gran respuesta de su público habría una segunda fecha para Monterrey y para la Ciudad de México.

Lee también: Yo estoy contigo porque soy mujer: Paquita la del Barrio apoya a Shakira con emotivo mensaje

La segunda fecha en la Arena Monterrey será el próximo 11 de septiembre de 2023 y el 15 de septiembre en el Palacio de los Deportes en CDMX.

Así que si fuiste de los que no consiguió boletos para las fechas previas, ahora tendrás la oportunidad de comparar para sus fechas nuevas y la venta iniciará el próximo 26 de enero a las 11 de la mañana.

North America... the response to my tour announcement has been UNREAL, thank you ❤️‍🔥

We are adding three more dates for you in Los Angeles, Monterrey and Mexico City. Tickets for LA and Monterrey go on sale this Friday, and Mexico City is on Sale Jan. 26 at 11 am CT pic.twitter.com/z6VICiHykV — SAM SMITH (@samsmith) January 17, 2023

Jessie Reyez, la artista invitada en gira de Sam Smith

Cabe destacar que en esta nueva gira, Smith estará acompañado por la cantante canadiense Jessie Reyez, una cantante y compositora de ascendencia colombiana.

Su sencillo "Figures", lanzado en 2016, llegó al puesto 76 en la lista Canadian Hot 100 en 2017. Además de colaborar con grandes nombres como Eminem, Lewis Capaldi o Calvin Harris.

Fue el 25 de agosto de 2022 cuando el artista británico anunció que había colaborado con la cantante alemana Kim Petras en una canción para su cuarto álbum de estudio titulado "Gloria".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Un mes después, el 22 de septiembre Smith junto a Petras lanzaron la canción "Unholy", la cual llegó al puesto 1 de la lista Billboard Hot 100.